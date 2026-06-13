Vannacci travolto da Donzelli: "Vota con Boldrini, ormai ha scelto"

Che ne sarà di Roberto Vannacci? Il generale, con il suo movimento Futuro nazionale, continua a crescere nei sondaggi. Al momento è dato tra il 4 e il 4,5%, anche se c'è da scommettere che l'ospitata da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, produrrà un ulteriore slancio nelle prossime settimane grazie all'effetto benefico del "solo contro tutti".
Il guaio è che solo, l'europarlamentare uscito dalla Lega per tentare l'avventura personale, rischia di esserlo per davvero. Nel centrodestra, infatti, nessuno sembra disposto a riaccoglierlo organicamente nell'alleanza. Non Matteo Salvini, che lo considera un traditore. Non certo Forza Italia, che considera inconciliabili le sue posizioni con quelle di una maggioranza più "moderata". E neppure Fratelli d'Italia, con la leader Giorgia Meloni che in aula giovedì ha di fatto bollato il generale come l'ennesimo "utile idiota" della sinistra.
Roberto Vannacci, la minaccia: "Nessun limite", chi passa col generaleRoberto Vannacci è pronto a scendere in campo stasera su La7. Il generale, eurodeputato ed ex Lega, sarà o...
"Se continuano a votare come la Schlein, Boldrini e Ricciardi, mi sembra evidente la scelta che hanno fatto", commenta sulla falsariga della premier Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di FdI, in un'intervista al Messaggero.
A meno di un cambio di rotta politico e strategico, insomma, Futuro Nazionale resterà fuori dal perimetro della maggioranza. Certo, c'è sempre l'incognita della legge elettorale, che potrebbe indurre la coalizione a riavvicinarsi al generale. Tuttavia, sottolinea Donzelli, "la domanda va posta a chi sta decidendo di spaccare il centrodestra per aiutare la sinistra a vincere le elezioni".
Generale Vannacci, lo schiaffo dai suoi elettori: le cifre del "tradimento"Il dato è giocoforza parziale, ma il risultato è significativo. Nel Comune di Vigevano - dove Futuro nazio...
Quindi Fuori Vannacci, dentro Calenda? "Calenda - spiega Donzelli - è stato votato non con il centrodestra, ma in alternativa. Sta facendo un'opposizione seria e responsabile, non ideologica e faziosa, anteponendo l'interesse nazionale. Noi a differenza del cosiddetto campo largo non faremo un'accozzaglia tra persone che non c'entrano nulla, la coerenza resterà la nostra cifra".
DiMartedì, Elly nella morsa di Conte e Vannacci: la profezia di MieliLe insidie per il centrosinistra? Sono due: l’avvocato e il generale. Ne è convinto Paolo Mieli, che ospite...
Il nodo è sempre il sistema elettorale: "Col Rosatellum saremmo costretti a votare prima dell'estate. Se invece avremo una legge elettorale con un vincitore certo, possiamo votare anche all'ultimo giorno utile della legislatura". Polemiche stanno arrivndo anche dalla commissione Covid: "Nel momento in cui una commissione d'inchiesta solleva dubbi su persone vicine a Conte, il M5s dimentica la trasparenza ma vuole sciogliere la commissione e tappare la bocca a chi solleva dubbi". Sarà una fine legislatura caldissima.