Prendersela col Papa non conviene neanche a Trump

È quasi superfluo misurare l’andamento degli indici di gradimento quando il presidente degli Stati Uniti, al suo ingresso al Madison Square Garden di New York lunedì sera, viene accolto da fischi e boati di disapprovazione. È un calo di popolarità che i suoi collaboratori principali, i cattolici Marco Rubio e J. D. Vance, potrebbero aiutarlo a interpretare comparandolo con il milione di persone accorse ad assistere alla messa celebrata da Leone XIV a Madrid e al bagno di folla di ieri durante la visita del Pontefice a Barcellona. «Quando sono debole, è allora che sono forte», scriveva san Paolo ai Corinzi, per spiegare che la potenza umana è davvero poca roba in confronto all’intervento divino nella storia e conviene affidarsi al disegno della divina provvidenza piuttosto che alla propria fragilità. Quel richiamo servirebbe a constatare che le feroci critiche rivolte da Donald Trump al Papa nei mesi scorsi hanno ottenuto lo stesso risultato di tante altre sortite di autocrati e dittatori nemici della Chiesa cattolica e del Santo Padre.

Donald Trump, Johnson in Vaticano? Altro feroce attacco al Papa: "Quell'uomo è inutile" Un nuovo e durissimo attacco di Donald Trump contro Leone XIV. "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco d...

A partire dal famigerato Josip Vissarionovic Djugasvili, detto Stalin, che a Yalta nel 1945 chiese sprezzantemente quante divisioni militari avesse il Vaticano, provò a sradicare la fede cristiana dall’Unione Sovietica e invece riuscì soltanto ad accelerare il fallimento del comunismo. Ma anche il grande genio Napoleone Bonaparte, che rapì, imprigionò e fece morire in cattività un successore di Pietro, finì poi nella polvere. Senza parlare della tragedia alla quale andò incontro Adolf Hitler, con il suo progetto di farla finita con il giudaismo e il cristianesimo. Proprio nel momento in cui i padroni del mondo sembrano vicini alla vittoria e la pregustano, si stanno avvicinando a grandi passi a un crollo improvviso. Spesso sperimentano l’ebbrezza di cadere nell’abisso. È un fenomeno che la storia registra anche nei confronti di chi si mette contro il diritto all’esistenza del popolo ebraico. Intere popolazioni arabe sono ancora lì a piangere sulla sorte toccata alle armate che dal 1948 in poi hanno aggredito militarmente Israele. L’opposizione iraniana, che l’ha capito molto meglio dei pasdaran e degli ayatollah, si augura che i bombardamenti dell’Idf spazzino via il regime islamico antisemita. Ma Trump lo impedisce, minaccia Benjamin Netanyahu di lasciarlo solo a fronteggiare i suoi nemici.

Donald Trump come l'Urss: l'abbaglio di Avvenire Il Presidente Trump ha annunciato e promosso, per il 17 maggio, un raduno di preghiera al National Mall di Washington, p...