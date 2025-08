Marche, "Zes estesa": l'ultima decisione in Cdm

"È una grande vittoria per il nostro tessuto produttivo e per l'intera comunità marchigiana - ha commentato Gianluca Pasqui , consigliere regionale di FI Marche -. Il mio ringraziamento va in particolare al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Esteri, che ha garantito pieno sostegno politico all'iniziativa".

Via libera del Consiglio dei ministri al ddl con "disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria". Con questo provvedimento - ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X - "estendiamo la Zona economica speciale unica alle Marche e all'Umbria". Si tratta, ha aggiunto, di "un provvedimento voluto fortemente da Forza Italia, che dedichiamo al territorio, alle imprese e ai lavoratori".

Confindustria Marche, inoltre, "ritiene particolarmente importante l'impegno odierno, annunciato dalla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, di allargare la Zes, Zona Economica Speciale, alle Marche". Come "regione in transizione, questo provvedimento rappresenterà uno strumento in più per stimolare e attrarre investimenti e per consentire quindi al sistema produttivo di essere più competitivo e di correre più velocemente per agganciare le regioni più virtuose", hanno spiegato gli industriali marchigiani.