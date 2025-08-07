Eugenio Giani, il M5s cede al Pd: è lui il candidato in Toscana

Libero logo
giovedì 7 agosto 2025
Alle Regionali in Toscana gli iscritti al M5s hanno scelto di verificare se ci sono le condizioni per prendere parte alla coalizione di centrosinistra, a sostegno del candidato (che sarà ufficializzato stasera) Eugenio Giani: è l'esito del voto online sulla piattaforma 'Sky vote', dopo l'annuncio del presidente Giuseppe Conte di ricorrere a questa modalità vista la spaccatura che era in atto all'interno dei 5 Stelle, divisi tra chi appoggiava la candidatura di Giani e chi invece preferiva una corsa in solitaria. Ha vinto dunque l'opzione dell'appoggio a Giani. A favore 1.538, mentre 1.030 hanno votato perché il Movimento partecipasse da solo alle elezioni. Dei 5.202 aventi diritto di voto, hanno votato in 2.568. Il sondaggio è partito ieri alle 21 e si è concluso oggi alle 18. 

"Accolgo con soddisfazione l'esito della consultazione del M5s, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali - ha commentato Giani -. Un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale".

E ancora: "Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell'unità e della convergenza. Sono convinto dell'importanza dell'alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale - ha concluso Giani -, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all'altezza delle sfide future".

