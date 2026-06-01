Patrimoniale, FdI impallina Schlein: "Tasse, la differenza tra noi e loro"

La prima misura economica di un ipotetico governo a guida Elly Schlein? La patrimoniale, ovviamente. "È il momento di ragionarci in Italia", ha annunciato con entusiasmo la segretaria del Partito democratico. "In altri Paesi europei si sta ragionando nella stessa direzione (patrimoniale) e io penso che non possa essere un tabù capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari. Stiamo parlando dell'1% forse anche meno della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%", ha proseguito la leader del Nazareno.
Da qui, l'impegno: "Si può intervenire, non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale, ma è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati". Ma al governo c'è il centrodestra. E come Fratelli d'Italia sui suoi account social ha voluto rimarcare la realtà dei fatti: "Noi le tasse le abbassiamo, loro le vorrebbero aumentare. È tempo di andare avanti con il Governo Meloni".
Elly Schlein rilancia la patrimoniale, FdI attacca: "Una sola vecchia ossessione..."Torna a parlare Elly Schlein. Uno sguardo rivolto al futuro imminente, alle elezioni: un secco "no" a un Papa ...
Più duro, invece, il commento del direttore dell’Istituto Bruno Leoni e docente di storia del pensiero politico alla IULM Alberto Mingardi: "L’insistenza sulla patrimoniale è un caso esemplare di moralismo fiscale. Il messaggio è: votatemi, perché scudiscerò i mercanti nel tempio. La redistribuzione 'buona' è mettere persone che non hanno molti soldi e provengono da una situazione difficile nelle condizioni di avvicinarsi quanto più possibile, ai banchi di partenza della vita. È una banalità, ma questo non lo si ottiene togliendo a chi ha, bensì spendendo bene ciò che si è tolto ai contribuenti. Il punto è che la sinistra italiana e internazionale pensa di guadagnare consenso indicando ai propri elettori un nemico. Questo nemico sono i ricchi. È meglio dare ai propri elettori qualcuno da odiare - ha concluso - che immaginare soluzioni ai problemi".
Noi le tasse le abbassiamo, loro le vorrebbero aumentare. È tempo di andare avanti con il Governo Meloni. pic.twitter.com/xx4jV1Cax1— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) June 1, 2026