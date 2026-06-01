Patrimoniale, FdI impallina Schlein: "Tasse, la differenza tra noi e loro"

La prima misura economica di un ipotetico governo a guida Elly Schlein? La patrimoniale, ovviamente. "È il momento di ragionarci in Italia", ha annunciato con entusiasmo la segretaria del Partito democratico. "In altri Paesi europei si sta ragionando nella stessa direzione (patrimoniale) e io penso che non possa essere un tabù capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari. Stiamo parlando dell'1% forse anche meno della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%", ha proseguito la leader del Nazareno.

Da qui, l'impegno: "Si può intervenire, non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale, ma è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati". Ma al governo c'è il centrodestra. E come Fratelli d'Italia sui suoi account social ha voluto rimarcare la realtà dei fatti: "Noi le tasse le abbassiamo, loro le vorrebbero aumentare. È tempo di andare avanti con il Governo Meloni".