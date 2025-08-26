Mediterranea, la Cisint: "Ong e scafisti, la base è l'illegalità"

"E' logico che ci sia una battaglia di legalità. I morti in mare? Gli scafisti e le Ong sono proiettate a supportare delle attività che hanno come base l'illegalità". Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega ed ex sindaco dei record di Monfalcone, il Comune in provincia di Gorizia tra i più multietnici e complessi da gestire di tutta Italia, ospite di L'aria che tira su La7 commenta la spinosa vicenda di Mediterranea, la nave della Ong italiana Mediterranea Saving Humans fondata da Luca Casarini che è stata oggetto di fermo amministrativo a Trapani dopo aver deciso di far sbarcare 10 migranti soccorsi nel porto siciliano anziché a Genova, come indicato dl Viminale.

"Va fatta una valutazione riguardo alla legalità mancata - sottolinea la Cisint -. L'Italia è ancora un paese di diritto, il rispetto del diritto significa democrazia perché altrimenti non si capisce chi debba decidere, chi possa decidere e quali leggi si applichino".

"Il fatto che era stato intimato di utilizzare un porto - prosegue l'europarlamentare leghista - ha un significato prima di tutto di legalità. E poi, lo dico da amministratore pubblico per tanti anni, c'è un ragionamento che valuta anche le conseguenze successive".

La decisione della Ong di contravvenire alle disposizioni del Viminale è "sicuramente una azione politica", sottolinea ancora la Cisint. "Andare in un altro porto rispetto a quello di un decreto già andato al vaglio del Tar, del Consiglio di Stato e quando la Corte costituzionale ha già affermato che la scelta spetta al governo è una azione politica. Non bisogna fare politica sulla pelle dei migranti, chi dice che vuole salvare i migranti è il primo che pone una bella fiche di utilizzo anche per finalità drammatiche individuate anche dalle intelligence francese e italiana, l'introduzione di elementi islamici più pericolosi e vicini al Jihadismo".