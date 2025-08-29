Arianna Meloni, duro sfogo sul forum sessista: "Così si rovinano vite"

Il forum sessista, con tanto di foto di donne politiche e non, ha disgustato anche Arianna Meloni. "Si entra nel privato, si offende, si guarda dal buco della serratura, si rovinano vite e si sminuiscono le cose vere, importanti, che le donne raggiungono e conquistano col proprio lavoro giorno dopo giorno, come dimostra anche la straordinaria accoglienza della presidente del Consiglio a Rimini, o i ruoli sempre più alti che le donne ormai occupano nel Paese: presidente di Cassazione, amministratore delegato di Terna, primo consigliere di Stato, e così in tantissimi settori un tempo maschili".

La sorella del presidente del Consiglio, nonché capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, commenta così al Corriere della Sera la vicenda sollevata dal caso "Phica". Prima di lei è stata la leader di Fratelli d'Italia a definirsi "disgustata" e a confidare "nelle autorità competenti affinché i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti. Nel nostro ordinamento, la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn".