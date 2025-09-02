L’ultima di Pd e Cinquestelle: "Il governo scorti le navi pro-Pal"

Mancava poco. E infatti eccoci qui: siamo arrivati all’istigazione di atti sovversivi. Perla sinistra anti-italiana la sovranità nazionale, che sia quella del proprio Paese o quella di altri, è un orpello da demolire. Così, aggirare un blocco navale- imposto da Israele non per divertimento ma dopo aver subito un sanguinario attentato terroristico (il 7 ottobre 2023 che troppi compagni faticano a ricordare...)- diventa cosa buona e giusta. Anzi: da portare a termine in tutti i modi. Le parole del ministro israeliano alla Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, hanno scatenato i progressisti nostrani. Tutti aggrappati alle vele delle cinquanta barche della Global Sumud Flotilla che vorrebbero raggiungere Gaza.

Ma cos’ha detto di così tanto scabroso il ministro di Netanyahu? Che se i pro-Pal da diporto si spingeranno troppo oltre saranno arrestati e le loro imbarcazioni sequestrate. «Saranno trattati come terroristi. Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele», ha detto Ben-Gvir. Apriti cielo. Dal Pd ai 5 Stelle, passando per Avs e +Europa, è tutto un turbinio di appelli e attacchi. In poche parole, pretendono che il governo italiano scorti la flotta verso la Palestina. Il delirio in kefiah è servito. Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: «Ci sono delle imbarcazioni, molti attivisti e attiviste, che vogliono forzare il blocco inumano e criminale su Gaza da parte del governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri che inneggiano alla cancellazione dei palestinesi. Oggi che il ministro israeliano minaccia gli attivisti della Global Sumud Flotilla noi alziamo la voce e pretendiamo che il governo italiano, che i governi europei, che l’Ue respingano al mittente queste minacce e proteggano questa che è la più grande azione umanitaria di sostegno dal basso che si sia mai vista». Ricordarle che a inneggiare alla cancellazione di uno Stato democratico sono quelli per cui parteggiano lei e i suoi - non gli dice nulla il from the river to the sea dei cortei vissuti anche dal Pd- è superfluo ma ci teniamo a farlo comunque.