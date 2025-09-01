Flotilla, ripartita la spedizione verso Gaza

La spedizione umanitaria della Global Sumur Flotilla è ripartita da Barcellona alla volta di Gaza, dopo il rientro la scorsa notte nel porto catalano a causa del temporale che ha sferzato la costa del nordest della Spagna. A riprendere la partenza è stata, in diretta tv, l'emittente pubblica Tve. D'altronde, già nel primo pomeriggio il coordinatore dell'operazione, l'attivista Saif Abukeshek, aveva assicurato che la flotta "è pronta a salpare".
L'obiettivo della missione umanitaria è forzare il blocco navale di Israele sulla Striscia e aprire un corridoio umanitario per portare aiuti alla popolazione di Gaza. La decisione di rientrare a Barcellona, dopo aver salpato intorno alle 15 di domenica 31 agosto dal Moll de la Fusta, era stata presa per garantire la sicurezza degli equipaggi che trasportano oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg, provenienti da 44 Paesi ed evitare problemi alle imbarcazioni più piccole.
Nelle scorse ore, Abukeshek aveva fatto sapere che Israele tratta i membri della spedizione "come terroristi per giustificare i suoi crimini", dopo che il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha presentato una proposta al governo di Netanyahu per inasprire la risposta all'arrivo della flotta umanitaria, che comporta considerare "terroristi" gli attivisti a bordo. "Israele inserisce nella categoria di terroristi tutti i palestinesi, che abbiano un giorno di vita o 100 anni - ha dichiarato l'attivista a capo della spedizione, come riportato dall'agenzia Europa Press -. Questa politica di Israele si utilizza per giustificare i crimini che vuole commettere".