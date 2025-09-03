Flotilla verso Gaza, a bordo 4 parlamentari italiani: ecco chi sono

Ci saranno anche quattro politici italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che salperà il 7 settembre dalla Sicilia in direzione Gaza. "Annuncio che con noi partirà l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti - spiega Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s -. Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante".

"Global Sumud Flotilla fa quello che dovrebbero fare e non fanno il governo italiano e quelli europei. Cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell'energia, dell'acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri, che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina", stigmatizza Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. "Flotilla è una missione che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto",

"Saremo sulla Global Sumud Flottila. Si tratta della più grande missione umanitaria degli ultimi anni ed è importante sostenere i tanti attivisti che si sono mobilitati da tutto il mondo. A Genova - dicono Scotto e Corrado- con i ragazzi di Music for Peace sono state raccolte trecento tonnellate di beni di prima necessità. Una prova straordinaria di solidarietà concreta. Vogliamo che quegli aiuti arrivino a destinazione e che si rompa finalmente quel blocco. I governi si mobilitino a protezione diplomatica e istituzionale della Flottilla, disarmata, pacifica e che si muove nel pieno rispetto del diritto internazionale, così come lo sta facendo l'opinione pubblica di tutto il mondo".

La flotta degli attivisti, come detto, "salperà in direzione Gaza, partirà non più il 4 settembre ma il 7. Questo per aspettare le barche spagnole - rallentate dal maltempo - e navigare verso Gaza con tutte le imbarcazioni al completo", prosegue la Delia. "In Sicilia partecipanti alla Global sumud Flotilla stanno facendo 3 giorni di training non violento obbligatorio per essere certi che qualunque cosa ci possano fare, noi non risponderemo. Anche se aggrediti noi non muoveremo un dito". "Molte persone vogliono unirsi con le loro imbarcazioni alla nostra flotta, molto vogliono salire sul 'carro' ma l'unica imbarcazione non Flotilla 'autorizzata' da noi è quella di Emergency, che ringraziamo di cuore".