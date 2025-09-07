Napoli, scoppia la rissa tra Borrelli e Potere al Popolo per una sigaretta

Volano stracci a sinistra. A Napoli, nella zona centrale di via Duomo, ecco l'acceso botta e risposta tra Francesco Emilio Borrellli e un'esponente di Potere al Popolo. Il tutto è documentato in un filmato diffuso sui social dalla pagina che porta il nome dell'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Borrellli ha contestato ai militanti la sporcizia creata in strada dal volantinaggio pro Pal e anche dai mozziconi di sigaretta gettati per terra.
Quanto è bastato a scatenare il putiferio. Borrelli ha chiesto di raccogliere la cicca di sigaretta, accusando quelli di Potere al Popolo di non rispettare la legalità, anche sostenendo le occupazioni delle case. "Tu non sei di sinistra", "No, sei tu ad essere fascista!". E in strada è scoppiato il caos.
Borrelli, il deputato di Avs pestato dal branco: "Energumeni abusivi"Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito nella serata di ieri, domenica 31 agosto, durante ...
Per Borrelli non è il primo litigio. Anche il 31 agosto il deputato è stato aggredito durante il sopralluogo di un noto locale di ristorazione in via Foria a Napoli. L'aggressione è avvenuta mentre il parlamentare stava documentando l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del ristorante, che avrebbe chiuso al passaggio una scalinata e un piazzale, destinati all’uso collettivo, con tavoli e sedie per la clientela. Il filmato di quanto accaduto è stato pubblicato dall'account social del deputato, che a corredo ha scritto: "L’attività in questione risulta coinvolta in un’inchiesta della Procura di Napoli per l’esplosione di un palazzo avvenuta pochi mesi fa, tragedia che costò la vita a Giovanni Scala, che quel giorno neanche avrebbe dovuto recarsi a lavoro ma aveva sostituito un collega".