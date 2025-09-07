Napoli, scoppia la rissa tra Borrelli e Potere al Popolo per una sigaretta

Volano stracci a sinistra. A Napoli, nella zona centrale di via Duomo, ecco l'acceso botta e risposta tra Francesco Emilio Borrellli e un'esponente di Potere al Popolo. Il tutto è documentato in un filmato diffuso sui social dalla pagina che porta il nome dell'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Borrellli ha contestato ai militanti la sporcizia creata in strada dal volantinaggio pro Pal e anche dai mozziconi di sigaretta gettati per terra.

Quanto è bastato a scatenare il putiferio. Borrelli ha chiesto di raccogliere la cicca di sigaretta, accusando quelli di Potere al Popolo di non rispettare la legalità, anche sostenendo le occupazioni delle case. "Tu non sei di sinistra", "No, sei tu ad essere fascista!". E in strada è scoppiato il caos.