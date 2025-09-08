Elly Schlein, figuraccia a Cernobbio. E FdI la inchioda: "Impara prima di insegnare"

Una doccia fredda, gelida, a Cernobbio per Elly Schlein. Al Workshop Ambrosetti, la segretaria del Pd ha attaccato le politiche del governo, un attacco a tutto tondo, dall'economia fino al sociale. Peccato però che la platea con cui si confrontava si affrancasse profondamente dal pensiero della dem: l'80% degli imprenditori infatti promuove il governo di Giorgia Meloni, mentre addirittura il 70% del campione giudica negativamente l'operato dell'opposizione. Per inciso, anche il Financial Times ha ricordato che la Borsa italiana è tra le migliori d'Europa. Sono fatti, numeri.

Eppure, per Elly Schlein "Meloni ha perso il contatto con la realtà". In verità sembra l'esatto opposto. Tant'è, oggi - lunedì 8 settembre - Libero ha dedicato l'apertura proprio alla vicenda: "Schlein bocciata in economia", il titolo di prima pagina, in cui poi viene riassunto quanto vi abbiamo ricordato e raccontato in premessa.

E l'account ufficiale di Fratelli d'Italia, a sua volta, ha deciso di rilanciare la vicenda, con un fotomontaggio profondamente efficace. Una foto della segretaria Pd e le sue parole, "Meloni ha perso il contatto con la realtà". In calce, il titolo che abbiamo a pagina 2 del quotidiano: "Effetto Schlein a Cernobbio: l'80% degli imprenditori promuove il governo Meloni". FdI, di suo pugno, aggiunge: "Già bocciata a settembre. La segretaria del Pd pensi a imparare prima di provare a insegnare. Il divario tra la sinistra e l'Italia reale sta diventando un abisso". Schlein colpita e affondata.