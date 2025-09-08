Campania, lo schiaffo di De Luca a Fico: "Cafoni, buonanotte"

Vincenzo De Luca non le manda a dire. In Campania a quanto pare i giochi non sono fatti. Parola di governatore. L'acerrimo nemico di Elly Schlein punta il dito contro il partito: "Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno fatto una fuga in avanti", afferma a L'Aria che tira. E ancora: "Io mi sto muovendo sulla linea che avevamo deciso: prima i programmi. Ma che stiamo facendo il gioco alle tre carte? Un candidato a me, uno a te. Stiamo dando un'immagine di politica politicante priva di dignità. Non è tollerabile, almeno per quel poco che mi riguarda, lo ripeto io, mi limito ad esprimere la mia opinione. Molto sommessamente".

Poi aggiusta la mira e spara su Roberto Fico che in queste ore è stato incoronato proprio da Schlein come candidato governatore per il campo largo alla guida della Campania: "Ho ascoltato anche ieri l'annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l'ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno hanno fatto una fuga in avanti e non va bene", ha aggiunto a L'Aria che tira. Infine non ha mancato una stoccata al Pd e al fatto di non essere stato invitato alla festa dell'Unità: "Non mi hanno invitato ed hanno mantenuto il livello di cafoneria". De Luca ha ribadito che è ancora in attesa dei programmi "altrimenti è politica politicante". Ultima stoccata a Conte: "Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso".