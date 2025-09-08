Pier Luigi Bersani attacca Meloni, FdI insorge: "Hai perso la ragione"

Pier Luigi Bersani non si smentisce mai. L'ex segretario del Partito democratico è tornato ad attaccare il governo, in un'intervista rilasciata al Domani. Secondo il dem, l'Italia sarebbe un Paese in crisi. Ma la leader di fratelli d'Italia, attraverso la sua propaganda, avrebbe nascosto ai cittadini tutte le difficoltà in versa l'Italia. Un complotto, insomma. "La crisi c’è, Meloni la nasconde con la violenza della propaganda: questo è il vero germe dell’autoritarismo", ha scritto Bersani su X.

Com'era prevedibile, l'attacco al veleno di Pier Luigi Bersani non è sfuggito all'account social di FdI che su X ha risposto per le rime all'ex segretario del Nazareno: "Il Governo Meloni ha rimesso in ordine i conti. L’occupazione è tornata a crescere e oggi l’Italia è più forte nell’Eurozona. Non è propaganda: è la realtà. Bersani, l’unica violenza sta nelle vostre parole, segno di un nervosismo evidente". E poi ha aggiunto: "Avete perso la ragione".

Il Governo Meloni ha rimesso in ordine i conti. L’occupazione è tornata a crescere e oggi l’Italia è più forte nell’Eurozona. Non è propaganda: è la realtà.



Bersani, l’unica violenza sta nelle vostre parole, segno di un nervosismo evidente. pic.twitter.com/n59uugoNRK — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) September 8, 2025

Nella stessa intervista al Domani, Bersani ha anche parlato della crisi - questa reale, non immaginaria - che sta affrontando il Pd. Sul partito, è ora di rimettere mano alla sua struttura. Perché era pur nobile l'idea del partito degli elettori, a quei tempi comprensibilissima, anche se io ero contrario. Ma per questa via si fa il partito degli eletti. E il riguarda problema anche le istituzioni: è il fenomeno della personalizzazione nella dimensione regionale, da quando si è passati dal concetto di presidente a quello di governatore".