Libero logo
CrisiFrancese
RussiaUcraina
Gaza

Di tendenza

Pier Luigi Bersani attacca Meloni, FdI insorge: "Hai perso la ragione"

lunedì 8 settembre 2025
Pier Luigi Bersani attacca Meloni, FdI insorge: "Hai perso la ragione"

2' di lettura

Pier Luigi Bersani non si smentisce mai. L'ex segretario del Partito democratico è tornato ad attaccare il governo, in un'intervista rilasciata al Domani. Secondo il dem, l'Italia sarebbe un Paese in crisi. Ma la leader di fratelli d'Italia, attraverso la sua propaganda, avrebbe nascosto ai cittadini tutte le difficoltà in versa l'Italia. Un complotto, insomma. "La crisi c’è, Meloni la nasconde con la violenza della propaganda: questo è il vero germe dell’autoritarismo", ha scritto Bersani su X. 

Com'era prevedibile, l'attacco al veleno di Pier Luigi Bersani non è sfuggito all'account social di FdI che su X ha risposto per le rime all'ex segretario del Nazareno: "Il Governo Meloni ha rimesso in ordine i conti. L’occupazione è tornata a crescere e oggi l’Italia è più forte nell’Eurozona. Non è propaganda: è la realtà. Bersani, l’unica violenza sta nelle vostre parole, segno di un nervosismo evidente". E poi ha aggiunto: "Avete perso la ragione".

Nella stessa intervista al Domani, Bersani ha anche parlato della crisi - questa reale, non immaginaria - che sta affrontando il Pd. Sul partito, è ora di rimettere mano alla sua struttura. Perché era pur nobile l'idea del partito degli elettori, a quei tempi comprensibilissima, anche se io ero contrario. Ma per questa via si fa il partito degli eletti. E il riguarda problema anche le istituzioni: è il fenomeno della personalizzazione nella dimensione regionale, da quando si è passati dal concetto di presidente a quello di governatore".

Meloni e governo, il delirio di Bersani in tv: "È il germe dell'autoritarismo"

Il nuovo ritornello della sinistra è uno solo: siamo un paese povero e in difficoltà. Nonostante tutti gli...

Spalle al muro Paolo Mieli spiana la sinistra: "Innocenti uccisi, loro indifferenti"

Rasoiate Elly Schlein, figuraccia a Cernobbio. E FdI la inchioda: "Impara prima di insegnare"

Dalila Nesci Dalila Nesci, "perché lascio il M5s per FdI": sfregio in Calabria

tagpier luigi bersanifdi

Spalle al muro Paolo Mieli spiana la sinistra: "Innocenti uccisi, loro indifferenti"

Rasoiate Elly Schlein, figuraccia a Cernobbio. E FdI la inchioda: "Impara prima di insegnare"

Dalila Nesci Dalila Nesci, "perché lascio il M5s per FdI": sfregio in Calabria

ti potrebbero interessare

1088x464

Paolo Mieli spiana la sinistra: "Innocenti uccisi, loro indifferenti"

705x411

Elly Schlein, figuraccia a Cernobbio. E FdI la inchioda: "Impara prima di insegnare"

2699x2017

Dalila Nesci, "perché lascio il M5s per FdI": sfregio in Calabria

460x261

Massimo Giannini insulta: "Governo ladro". Ma FdI lo sbugiarda...