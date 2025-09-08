Meloni smonta le balle della sinistra: "Le combatto come donna e madre"

Dopo le polemiche montate ad hoc sulla sinistra su un presunto volo di Stato sfruttato da Giorgia Meloni per portare la figlia Ginevra a New York, è intervenuta la leader di Fratelli d'Italia. Il presidente del Consiglio ha postato sui social un lungo commento che non lascia spazio a interpretazioni e che smonta - e smaschera - ancora una volta le malelingue.

"Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia".