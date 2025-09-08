Meloni smonta le balle della sinistra: "Le combatto come donna e madre"

Dopo le polemiche montate ad hoc sulla sinistra su un presunto volo di Stato sfruttato da Giorgia Meloni per portare la figlia Ginevra a New York, è intervenuta la leader di Fratelli d'Italia. Il presidente del Consiglio ha postato sui social un lungo commento che non lascia spazio a interpretazioni e che smonta - e smaschera - ancora una volta le malelingue.
"Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia".
E ancora: "Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso. Rivendico con orgoglio il diritto di dedicare del tempo – nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo – a mia figlia, senza che questo debba diventare l’ennesimo pretesto per attacchi meschini e speculazioni politiche. Ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo".
