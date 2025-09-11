Vannacci: Voto con la sinistra per far fuori Ursula

Altro che Europa unita: a Strasburgo va in scena l’ennesima prova del disastro targato Ursula Von der Leyen. A luglio la presidente si era salvata da una mozione di sfiducia proposta da AfD, adesso invece è la sinistra al Parlamento europeo a metterla in discussione. Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, non ci gira attorno: “Frau Von der Leyen va sfiduciata. È un fallimento totale”. Parole raccolte da Il Foglio, a poche ore dal discorso sullo Stato dell’Unione, che avrebbero dovuto scuotere i banchi di Bruxelles.

E invece nulla. La presidente ha parlato di “nuova Europa”, senza cambiare una virgola rispetto alle politiche che, negli ultimi sette anni, hanno messo in ginocchio il continente. Green deal, desertificazione industriale, immigrazione senza freni: la ricetta non è mutata. Anzi, Von der Leyen ha rilanciato su Rearm Europe, un piano da 800 miliardi per armi e difesa. Soldi sottratti a sanità, infrastrutture e lavoro. Vannacci non si trattiene: “Ne sono assolutamente convinto, questa presidenza è una sciagura. L’Europa sta perdendo in tutti i campi: economico, sociale e militare. Non si ferma l’immigrazione clandestina, non si proteggono i cittadini”. E se qualcuno a sinistra prova a imitarne le critiche, il generale smonta subito l’operazione: “Nel caso del Pd penso sia una critica di facciata, per prendere voti alle regionali. Il Pd non fa proprio testo, avendo votato tutte le leggi e tutti i provvedimenti inerenti al Green deal, alla desertificazione industriale, e alla guerra a oltranza”.