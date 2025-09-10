L'aria che tira, rasoiata-Vannacci: "Ma non era con Greta?", Parenzo muto

Siparietto a L'Aria Che Tira tra David Parenzo e Roberto Vannacci. Proprio mentre stava parlando della Flotilla, ecco che il conduttore di La7 nota l'europarlamentare della Lega in collegamento, a fianco della sua inviata. "Vedo una vecchia conoscenza...", esordisce il giornalista prima di parlare di Europa: "Se ci fosse una difesa comune europea, forse anche nei due conflitti ci sarebbe un ruolo più incisivo".

Immediata la risposta dell'ex generale: "Ma che ci fa là? Mi hanno detto che era insieme a Greta Thunberg. L'hanno vista da quelle parti, è scappato stamattina?". "No, no, io sono qui a lavorare", risponde Parenzo accennando un sorriso. Poi, tornando seri, Vannacci spiega: "Oggi quest'Europa non conta nulla, non c'è una patria europea. La nostra patria è Roma, non Bruxelles. L'Europa ha iniziato a perdere punti proprio quando ha cercato di imporsi come entità unica. Ha cercato di imporre vincoli anche alle singole economie".