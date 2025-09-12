L'aria che tira, Carlo Calenda umilia Schlein: "Chi è il vero capo"

"Il vero capo del campo largo è Giuseppe Conte, e questo è inaccettabile". Carlo Calenda lo dice in studio a L'aria che tira su La7, tra un attacco al generale Roberto Vannacci e uno al governo, ma il nocciolo politico della questione è tutto nel centrosinistra. E non è una buona notizia per Elly Schlein, che da mesi anche solo per rafforzare la propria traballante posizione continua a parlare del Pd e di una vocazione "testardamente unitaria".
Pochi giorni fa era stato uno dei big di Azione come Ettore Rosato, ex capogruppo dem, a definire "falso" il quadro prospettato dalla stessa segretaria Pd al Corriere della Sera riguardo a una alleanza di tutte le forze progressiste alle prossime regionali, chiarendo come l'appoggio dei calendiani sia solo legato alla contingenza e ai singoli candidati governatori. Nessuna intesa strutturale, insomma.
"L'altro ieri noi abbiamo presentato una mozione in cui dicevamo: va speso il 3,5% del Pil per le spese per la difesa, spiegateci come e in cosa spendete. Il governo ha votato contro e non ha presentato una mozione", esordisce Calenda incalzato da David Parenzo, per poi passare a colpire duro i presunti alleati.
"Il campo largo? Lasciamo perdere, siamo al 'mettete i fiori nei vostri cannoni' - ironizza Calenda -. Ormai è sulla posizione che è quella di Conte, del tutto inaccettabile per noi". Quindi il leader di Azione sposta l'attenzione sull'esecutivo: "Mentre c'erano aerei italiani impegnati a intercettare droni russi, quindi soldati italiani a rischio, c'era Vannacci che diceva 'io sto con Putin'. Io ho detto in Parlamento che questa cosa si configura come 'tradimento della Patria'. Io lo dico a Tajani e Meloni: non può venire a fare un discorso anche ampiamente condivisibile in Parlamento avere come alleato un partito che dice di stare dalla parte di Putin. Siamo un paese di pazzi, questo governo non terrà".
