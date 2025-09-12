L'aria che tira, Carlo Calenda umilia Schlein: "Chi è il vero capo"

"Il vero capo del campo largo è Giuseppe Conte, e questo è inaccettabile". Carlo Calenda lo dice in studio a L'aria che tira su La7, tra un attacco al generale Roberto Vannacci e uno al governo, ma il nocciolo politico della questione è tutto nel centrosinistra. E non è una buona notizia per Elly Schlein, che da mesi anche solo per rafforzare la propria traballante posizione continua a parlare del Pd e di una vocazione "testardamente unitaria".

Pochi giorni fa era stato uno dei big di Azione come Ettore Rosato, ex capogruppo dem, a definire "falso" il quadro prospettato dalla stessa segretaria Pd al Corriere della Sera riguardo a una alleanza di tutte le forze progressiste alle prossime regionali, chiarendo come l'appoggio dei calendiani sia solo legato alla contingenza e ai singoli candidati governatori. Nessuna intesa strutturale, insomma.