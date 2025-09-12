Libero logo
Sondaggio supermedia, FdI prende il volo: a sinistra c'è un crollo vertignoso

di Andrea Carrabinovenerdì 12 settembre 2025
(Ansa)

Il centrodestra continua a volare nei sondaggi e il campo largo arranca. Anche se non mancano alcune sorprese nel centrosinistra. Nella prima Supermedia dopo una lunga pausa estiva la rilevazione fotografa rapporti di forza tra le principali forze politiche che risultano sostanzialmente invariati rispetto a fine luglio

Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori con il 29,5% delle preferenze, seguito da Partito democratico al 21,8% e Movimento Cinque Stelle terza forza politica al 13,3%. Qualche novità si intravede nel campo largo, dove Alleanza Verdi e Sinistra torna a sfiorare il 7% e al centro, dove Azione vendita al 3,8%, 'a scapito' di Italia Viva e, soprattutto, +Europa).

Questa, nel dettaglio, la lista Supermedia: FdI 29,5 (+0,3), Pd 21,8 (+0,1), M5S 13,3 (-0,2), Forza Italia 8,7 (=), Lega 8,5 (+0,1,) Verdi/Sinistra 6,9 (+0,6), Azione 3,8 (+0,8), Italia Viva 2,1 (-0,2), +Europa 1,7 (-0,4 e) Noi Moderati 1,0 (=) *non rilevato da Tecne' E questa, invece, è la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 47,7 (+0,4), Centrosinistra 30,4 (+0,4), M5S 13,3 (-0,2) e Terzo Polo 5,8 (+0,5). Altri 2,8 (-1,0)*.

