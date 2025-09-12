Sondaggio supermedia, FdI prende il volo: a sinistra c'è un crollo vertignoso

Il centrodestra continua a volare nei sondaggi e il campo largo arranca. Anche se non mancano alcune sorprese nel centrosinistra. Nella prima Supermedia dopo una lunga pausa estiva la rilevazione fotografa rapporti di forza tra le principali forze politiche che risultano sostanzialmente invariati rispetto a fine luglio

Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori con il 29,5% delle preferenze, seguito da Partito democratico al 21,8% e Movimento Cinque Stelle terza forza politica al 13,3%. Qualche novità si intravede nel campo largo, dove Alleanza Verdi e Sinistra torna a sfiorare il 7% e al centro, dove Azione vendita al 3,8%, 'a scapito' di Italia Viva e, soprattutto, +Europa).