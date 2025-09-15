Charlie Kirk, il generale Vannacci: "Violenza sempre a sinistra"

Matteo Salvini, presentando i candidati per le regionali toscane del 12-13 ottobre a Firenze, difende con forza Roberto Vannacci, definendolo un "contributo in più per la Lega" e un "valore aggiunto", essenziale per rafforzare il partito in un contesto di "problemi di democrazia a livello nazionale e internazionale". L'evento allo StarHotels Michelangelo, gremito di sostenitori, vede Salvini e Vannacci uniti nel commemorare l'omicidio di Charlie Kirk, con il generale che denuncia la violenza "sempre a sinistra", criticando figure come Roberto Saviano e Elly Schlein: "I vari Saviano, i personaggi che si sono espressi in questo modo, e ne potrei citare diversi, che hanno reputato che la vita di Kirk non avesse lo stesso valore di altre vite, certamente non vengono dal panorama della destra. Quindi Elly Schlein faccia pace con la propria coscienza: non rivolga certo a noi questo clima, questo clima viene da qualcun altro, non certo da noi. La nostra è una constatazione di fatto".