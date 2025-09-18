Giuseppe Conte, sparata su Occhiuto: "Dimettersi? Gesto arrogante"

Tutto e il contrario di tutto. Un Movimento che diventa partito gridando alle dimissioni di governo, Parlamento e presidente della Repubblica, e che ora sostiene che dimettersi da governatore della Regione Calabria sarebbe un gesto da arroganti. "Occhiuto ha giocato d'anticipo pensando di avere un grande vantaggio - ha spiegato Giuseppe Conte -, il che è un gesto d'arroganza di fronte a un'inchiesta giudiziaria anziché fornire tutti gli elementi e predisporsi per la massima collaborazione, ha determinato una crisi della giunta uscente, si è dimesso e ha adesso sta chiedendo il voto dei cittadini. Vorrebbe un plebiscito - ha proseguito - per poter poi dire ai magistrati che la loro azione non conta, pur se sono un potere autonomo e indipendente, e quel che conta è il voto dei cittadini E uno schema intrinsecamente antidemocratico, illiberale, che crea un precedente". Insomma, dimettersi sarebbe un gesto... arrogante. Presa di posizione quantomeno peculiare.

"Immaginate - ha aggiunto il leader del Movimento Cinque Stelle - tutti i sindaci, tutti i presidenti di regione, che hanno un incarico pubblico, che si dimettono, creano una crisi e chiedono ai cittadini, di fronte a un'inchiesta giudiziaria, decidete voi se io sono legittimato o no a proseguire. Cosa c'entra. Non è questo lo schema democratico di una democrazia sana in cui c'è il rispetto di un potere autonomo indipendente dalla magistratura". A giudizio di Conte, Occhiuto ha anche "fatto male qualche calcolo. Pensava di trovarci impreparati - ha detto - pensava di trovare delle forze di coalizione che stessero lì a litigare. Invece queste forze hanno trovato un amplissimo schieramento che coinvolge partiti, movimenti politici, sociali, culturali. E tutti abbiamo trovato Tridico ed il Movimento ne è orgoglioso perché lo ha sempre considerato una grande risorsa a disposizione non solo del Movimento ma anche degli altri. Per cui Tridico è a disposizione per interpretare questo progetto che, nel consenso, nell'entusiasmo che giorno dopo giorno vendita nei cittadini calabresi, sta evidentemente offrendo un segnale importante che ci abbiamo visto giusto".