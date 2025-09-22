Repubblica oltre il ridicolo: lo sconcertante titolo su Meloni a "Domenica In"

Non l'ha presa bene, Elly Schlein, che a tempo di record ha parlato di "teleregime". E di fronte alla polemica sollevata dalla segretaria del Pd contro Giorgia Meloni, "colpevole" di aver partecipato a un collegamento con Mara Venier su Rai 1, anche Repubblica si adegua e titola con enfasi "Meloni, comizio-show poi occupa Domenica in". Sì, "occupa", addirittura. Anche se all'evento romano partecipava anche il sindaco dem della Capitale, Roberto Gualtieri (nemmeno sfiorato dai sospetti, ovviamente) e tutto era stato pensato da Ministero del Made in Italy, della Cultura e dall'Anci per promuovere la candidatura della tradizione gastronomica italiana come patrimonio immateriale dell'Unesco.

Nel suddetto collegamento, la premier non ha minimamente parlato di politica ma l'allarme democratico delle opposizione è dato da una sua risposta sulle "pastarelle della domenica", al tradizionale pranzo di festa che da bambina trascorreva a casa dei nonni. Vietato, anzi vietatissimo a giudicare dalle parole degli esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle.