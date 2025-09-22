Repubblica oltre il ridicolo: lo sconcertante titolo su Meloni a "Domenica In"

Non l'ha presa bene, Elly Schlein, che a tempo di record ha parlato di "teleregime". E di fronte alla polemica sollevata dalla segretaria del Pd contro Giorgia Meloni, "colpevole" di aver partecipato a un collegamento con Mara Venier su Rai 1, anche Repubblica si adegua e titola con enfasi "Meloni, comizio-show poi occupa Domenica in". Sì, "occupa", addirittura. Anche se all'evento romano partecipava anche il sindaco dem della Capitale, Roberto Gualtieri (nemmeno sfiorato dai sospetti, ovviamente) e tutto era stato pensato da Ministero del Made in Italy, della Cultura e dall'Anci per promuovere la candidatura della tradizione gastronomica italiana come patrimonio immateriale dell'Unesco.
Nel suddetto collegamento, la premier non ha minimamente parlato di politica ma l'allarme democratico delle opposizione è dato da una sua risposta sulle "pastarelle della domenica", al tradizionale pranzo di festa che da bambina trascorreva a casa dei nonni. Vietato, anzi vietatissimo a giudicare dalle parole degli esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle.
Repubblica allestisce a pagina 10 un bel "pastone" in cui tiene insieme il discorso di Meloni a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, e subito dopo la sua presenza a Domenica In "a una settimana dalle elezioni nelle Marche, prima tappa delle regionali d'autunno". Con sapido gioco di parole, il cronista riconosce che la premier "più che di diplomazia, parla di diplomatici nel senso delle paste". E a poco serve ricordare, come fa Unirai (il sindacato Rai più vicino al centrodestra, a differenza dello schieratissimo e storico Usigrai) "anche Gentiloni e Conte andarono nella stessa trasmissione, anni addietro".
Quel che conta, tra le opposizioni e nei quotidiani amici, è cavalcare qualsiasi polemica, anche perché, come fa la Schlein, basta infilarci la Palestina (della serie "Meloni parla di paste ma su Gaza tace") per renderla potabile presso il pubblico di elettori e lettori. E infatti la stessa Meloni ha buon gioco a parlare di "polemica sul nulla", ricordando come siano "lontani i tempi in cui il premier Pd (Gentiloni, ndr) si faceva intervistare per 45 minuti".