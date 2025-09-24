Generale Vannacci, ira per il caso Ilaria Salis: "Spaccare la testa a uno..."

"Oggi, a Bruxelles, la giustizia è stata umiliata. Oggi, a Bruxelles, si è decretato l’ulteriore fallimento di questa Unione Europea che dei capisaldi su cui si fonda, l’uguaglianza, la libertà e lo stato di diritto, ha perso totalmente l’ispirazione": il generale Roberto Vannacci lo ha detto in un'intervista al Tempo, riferendosi alla decisione della Commissione europea di respingere la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare a Ilaria Salis. Quest'ultima, eletta con Avs, è accusata in Ungheria di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest.

Secondo il vicesegretario della Lega, "i presupposti giuridici per mantenere l’immunità nel caso di Salis non c’erano: spaccare la testa ad uno che non la pensa come te non rientra certamente nell’attività parlamentare e, in più, il presunto reato è stato commesso molto prima che Salis diventasse europarlamentare". Quando gli è stato chiesto se la sinistra abbia riscoperto l'utilità dell'immunità parlamentare, Vannacci ha risposto: "È la solita doppia morale dei progressisti. Ricordiamo che la sinistra ha spesso giustificato o minimizzato atti violenti, come quelli accaduti nel quartiere milanese di Corvetto, le sassate e i fumogeni tirati contro i lavoratori della Tav in val di Susa, le violenze di molti immigrati oppure le costanti aggressioni alle forze dell’ordine in quasi tutte le manifestazioni". E ancora: "Quando l'immunità serve a proteggere i loro, allora diventa uno strumento nobile, un baluardo contro le persecuzioni politiche. Quando tocca gli altri, allora è un privilegio da abolire, un simbolo di una casta da abbattere".