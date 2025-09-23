Roberto Vannacci sugli scontri a Milano: "Dietro le violenze frange della sinistra"

Quanto visto lunedì a Milano non è una protesta per Gaza, ma scene di violenza inaudita. I pro-Pal, o presunti tali, hanno distrutto la stazione Centrale e lanciato oggetti contro le forze di polizia nel tentativo di sfondare il cordone. Tutto, dunque, tranne che una manifestazione pacifica. A dirlo anche Roberto Vannacci, che non può fare a meno di notare che "la violenza, oggi, è sempre a sinistra". Raggiunto dall'Adnkronos l'europarlamentare e vicesegretario della Lega ricorda che "manifestare pubblicamente il proprio pensiero è sempre lecito ma tali manifestazioni devono seguire le norme e le regole imposte dalla convivenza civile e dall'ordine pubblico. Lo sciopero è l’astensione dal lavoro non l'impedire il lavoro altrui e, soprattutto, la libertà altrui".

Eppure, "quello che purtroppo abbiamo visto oggi in molte città italiane è invece la ripetizione di vergognose dimostrazioni di violenza, criminalità, vandalismo e degrado che risiedono quasi costantemente in frange di sinistra che sono solite agire volendo imporre ad altri, con la forza e la brutalità, la loro visione del mondo".