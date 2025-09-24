DiMartedì, Elsa Fornero: "Vomitevole", odio e insulti contro il generale Vannacci

"L'aggettivo che si deve usare è vomitevole, non c'è altro modo di descrivere quel linguaggio": Elsa Fornero lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 riferendosi alle dichiarazioni del generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci a Pontida, la festa tradizionale del Carroccio tenutasi lo scorso fine settimana.

Vannacci, dal palco, aveva detto che "lo straniero purtroppo è già tra di noi, di frequente stupra, violenta, ruba, rapina e ci vuole imporre le proprie tradizioni e la propria cultura. Non ci rassegniamo alla società multiculturale, alla società meticcia, alla islamizzazione delle nostre città. Non regaliamo nulla a chi non rispetta le nostre norme, le nostre leggi. Per questi signori c'è solo un futuro e si chiama remigrazione". Parole con cui aveva stigmatizzato l'immigrazione incontrollata.