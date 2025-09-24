DiMartedì, Elsa Fornero: "Vomitevole", odio e insulti contro il generale Vannacci

Libero logo
di Maria Pia Petrarolimercoledì 24 settembre 2025
"L'aggettivo che si deve usare è vomitevole, non c'è altro modo di descrivere quel linguaggio": Elsa Fornero lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 riferendosi alle dichiarazioni del generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci a Pontida, la festa tradizionale del Carroccio tenutasi lo scorso fine settimana.

Vannacci, dal palco, aveva detto che "lo straniero purtroppo è già tra di noi, di frequente stupra, violenta, ruba, rapina e ci vuole imporre le proprie tradizioni e la propria cultura. Non ci rassegniamo alla società multiculturale, alla società meticcia, alla islamizzazione delle nostre città. Non regaliamo nulla a chi non rispetta le nostre norme, le nostre leggi. Per questi signori c'è solo un futuro e si chiama remigrazione". Parole con cui aveva stigmatizzato l'immigrazione incontrollata. 

"Un linguaggio che deve preoccupare trasversalmente?", ha chiesto il conduttore del talk di approfondimento politico alla Fornero. Che ha risposto attaccando direttamente Vannacci: "Io mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo". Infine, lo sfogo si è concluso con un duro affondo nei confronti del parlamentare europeo: "Veramente, Vannacci vergognati". 

"Mi vergogno": Fornero contro Vannacci a DiMartedì, ecco il video

