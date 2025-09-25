Matteo Ricci, che brutta fine: chi spunta all'ultimo comizio

A una manciata di giorni dal voto nella regione di cui si candida a diventare presidente, Matteo Ricci ha cominciato a fare l’europarlamentare. L’esponente dem parla sempre meno di Marche e sempre più di Gaza. Ieri ha commentato gli «inaccettabili» droni sulla flottiglia e detto che «il massacro di Gaza va fermato». Può anche essere, ma facendo il governatore ad Ancona, l’ex sindaco di Pesaro difficilmente potrebbe rendersi utile alla causa palestinese. Meglio a quel punto stare a Bruxelles, per dove l’amministrazione di centrodestra gli ha garantito da tempo voli diretti dal capoluogo più volte a settimana. Non è un momento in cui l’umore del campione progressista sia altissimo, malgrado la magistratura l’abbia in un certo senso tutelato, evitando di fare passi in avanti nelle settimane pre-elettorali sull’inchiesta che lo vede indagato per concorso in corruzione. Ricci è piuttosto sconsolato. «Giro tanto per le televisioni, ma temo che questo non basti per battere Francesco Acquaroli», si è confidato l’ambizioso dem nella tarda serata di martedì in una chat riservata ai gruppi elettorali dem, lasciando intendere di non pensare di essere avanti nei sondaggi, diversamente da quanto egli stesso ha detto la scorsa settimana sul piccolo schermo in barba agli obblighi di riservatezza sui sondaggi. «Non siamo stati in grado di far vedere che io valgo più di lui, vi chiedo un ultimo sforzo», protesta il presuntuoso, definendosi «il più forte» e rimproverandosi di «aver temuto di passare per arrogante».

Per l’ex sindaco di Pesaro la politica è solo questione di comunicazione. Però per il comizio conclusivo di stasera, ad Ancona, l’europarlamentare non ha trovato niente di meglio per sostenerlo che le governatrici Alessandra Todde (Sardegna) e Stefania Proietti (Umbria). Peraltro, sul fronte grillino, l’esponente dem ha un problema non da poco. Gli ex amministratori locali di Cinque Stelle, Feliziano Ballatori da Ascoli e Massimo Gianangeli da Jesi, ieri hanno emesso un comunicato stampa nel quale specificano che, per chi ha creduto in M5S, votare Ricci sarebbe un tradimento. «Il Movimento era sinonimo di trasparenza e rifiuto delle vecchie logiche di potere, in aperto contrasto con il Pd», scrivono i due, facendo un appello ai marchigiani a «non farsi ingannare e non dare fiducia a chi ha tradito gli ideali inseguendo l’unico scopo delle poltrone».