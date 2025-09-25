Flotilla, Sara Kelany stronca Furfaro: "Questi soggetti..."

A Gaza gli scontri sono sempre più devastanti e la fame è uno dei primi nemici dei palestinesi. La Global Sumud Flotilla, partita verso le coste della striscia per portare aiuti umanitari, è stata attaccata in più di un’occasione e le polemiche stanno divampando in tutto il mondo. Di questo si discute anche a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti.

In studio c’è Sara Kelany, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, che spiega le evidenze del fallimento di una missione ritenuta più “speculativa” che “umanitaria”. La Kelany afferma: “Era del tutto evidente, nel momento in cui è stata organizzata questa spedizione umanitaria tra molte virgolette, che questi soggetti non sarebbero mai potuti arrivare a portare gli aiuti umanitari a Gaza. C'è un blocco navale in corso di fronte alle coste di Israele, di fronte alle coste di Gaza, c'è un teatro di guerra. È del tutto evidente che le barche non possano approcciare, c'è stata la disponibilità del governo israeliano di far approdare le navi ad Ashqelon per la consegna degli aiuti lì e la Flotilla ha negato completamente questa possibilità. È ben vero che la popolazione di Gaza stia soffrendo, è ben vero altrettanto che l'Italia è uno dei primi contributori rispetto agli aiuti umanitari per la popolazione civile. È ben vero che l'Italia ha esfiltrato 181 bambini per farli curare all'interno degli ospedali italiani”.