La minaccia pro-Pal a Torino: "Giorgia Meloni come Kirk"

Il loro sogno: una fucilata addosso a Giorgia Meloni. Sono le tracce che i pro-Pal hanno lasciato a Torino, nella stazione di Porta Susa, oggetto delle loro attenzioni, e su un pilastro lo hanno lasciato impresso: “Meloni come Kirk”. Che è impressionante, ed è un’altra prova del clima di odio che si è insinuato nel Paese usando a pretesto la crisi bellica in Medio Oriente. Ovviamente la premier non si spaventa, anche se le dichiarazioni di solidarietà arrivano solo dal centrodestra, a partire da Matteo Salvini e ben poco, se non nulla, da sinistra. È proprio la Meloni che fa sapere dai social di non abbattersi: «Per me è un orgoglio il paragone con Charlie Kirk».

Ma a preoccuparsi sono quelli chele vogliono bene.

Afferma la premier: «L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero. Chi scrive minacce sui muri resterà sempre prigioniero della violenza. Noi continueremo a camminare liberi, forti delle nostre idee». Chapeau.