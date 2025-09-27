Pd, ex sindaco preso a sediate? Toh, "c'è un problema sicurezza"

Tutto, come riporta La Nazione, è partito nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre, quando un uomo di 32 anni, in evidente stato di alterazione , ha scagliato una bottiglia contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi, poi ha rovesciato due cestini dei rifiuti. Una situazione nella quale Calamandrei non è riuscito a non intervenire. Dunque, ha prima chiamato il 112 e poi ha iniziato a monitorare il 32enne, come ha raccontato lui stesso su Facebook. Quando l'aggressore si è accorto di essere osservato, lo ha affrontato. “Gli ho detto che ero al telefono con la polizia, lui mi ha insultato e mi ha colpito con una sedia , tirandomi colpi alla schiena e al braccio", ha raccontato l'ex sindaco dem. L’aggressore alla fine è stato fermato dai carabinieri.

Dopo che un esponente toscano del Pd, l'ex sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei, è stato preso a sediate, i dem si sono improvvisamente accorti che c'è un problema sicurezza. L'aggressione è avvenuta in pieno centro a Firenze con delle sediate sulla schiena. A far indignare il fatto che il responsabile dell'attacco fosse a piede libero dopo solo un’ora.

Per Calamandrei prognosi di sette giorni e un bendaggio al gomito. “Nemmeno un’ora dopo quell’uomo era di nuovo in via Martelli, libero di godersi il fresco della sera - ha denunciato il dem -. Io invece ero in ospedale con un gomito gonfio come un pallone. Questo dimostra che qualcosa non funziona”. Una teoria, quella della mancanza di sicurezza, da sempre sostenuta dal centrodestra. Che infatti ha subito espresso solidarietà a Calamandrei. Jacopo Cellai e Sheila Papucci, capolista e candidata di Fratelli d’Italia nel collegio di Firenze 1, hanno dichiarato: "Firenze non è sicura e l’ennesima prova arriva dal grave episodio che ha visto vittima Alessio Calamandrei, esponente Pd ed ex sindaco di Impruneta, aggredito in via Martelli. Stavolta a raccontare la violenza che attraversa la città non è un ‘fascista‘, come qualcuno nel Pd bollerebbe chi parla di sicurezza, ma un uomo di centrosinistra. Non ci sono più scuse".

"Quello che è accaduto — hanno detto Papucci e Cellai — è inaccettabile e dimostra ancora una volta che a Firenze c’è un problema di sicurezza che va affrontato con serietà. Il Pd invece continua a negarlo o a fare lo scaricabarile, dando la colpa ad altri, che siano il prefetto o il governo. Questa aggressione non è un episodio isolato, ma l’ennesimo campanello d’allarme. Chi governa la città e la Regione da decenni non può più voltarsi dall’altra parte".