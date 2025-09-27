Carabiniere azzannato da un ladro ghanese: orrore a Giugliano

Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento dai contorni tragici e surreali, inseguimento avvenuto nelle campagne di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Due uomini, sorpresi a bordo di un furgone sospetto, hanno ignorato l’alt dei carabinieri dando il via a una fuga a piedi finita con una colluttazione violenta, in cui uno dei militari è stato morso ripetutamente nel tentativo del fuggitivo di sfuggire all’arresto. Già, un carabiniere azzannato...

Una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano ha intercettato un veicolo con a bordo due cittadini ghanesi, di 47 e 45 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Alla vista dei militari, i due non si sono fermati e si sono lanciati nella fuga, abbandonando il mezzo per tentare di dileguarsi tra i campi.

Raggiunti dopo un inseguimento a piedi, i fuggitivi hanno reagito con violenza. Il più giovane dei due ha colpito uno dei carabinieri con calci, pugni e infine con morsi alle mani e alle braccia. Il militare ha riportato un dito fratturato e varie ferite da morso, ed è stato trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure del caso.