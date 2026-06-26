Silvia Salis bollente, il Pd perde la testa: "Sessisti, prima pagina oscena"

È bastata una foto, uno scatto dei paparazzi per far subito infuriare il Pd che si schiera a difesa di Silvia Salis accusando Libero di "sessismo". Udite, udite, "sessismo". Di fatto il nostro quotidiano questa mattina in edicola ha proposto ai lettori le foto che ritraggono la sindaca di Genova al mare con questo titolo "La Salis bollente" e un occhiello a corredo "burrasca in vista". Infatti la vacanza sotto il sole cocente di Forte dei Marmi ha scatenato un caso politico nel capoluogo ligure. Come abbiamo spiegato ampiamente sul nostro quotidiano, Silvia Salis è stara paparazzata in Versilia con il capo di Gabinetto nel mirino del Pd. E i sindacati si scagliano proprio contro la prima cittadina per il suo "favorito".

Tutto qui. Ma potevano mancare l'appuntamento con un'insensata polemiche le paladine dem. Ci ha pensato Alessandra Moretti ad aprire le danze. A sollevare sui social il caso della "oscena prima pagina di Libero" (sì, avete letto bene), rivolgendo "solidarieta' alla sindaca di Genova, Silvia Salis" è stata proprio l'europarlamentare Pd. "Il sessismo - riprende - ha le ore contate perche' saranno sempre di piu' le donne a ricoprire ruoli apicali, sia in politica che nel giornalismo. E a promuovere un linguaggio di parità".