Sondaggio Dire-Tecnè, FdI al comando e M5s nel baratro: quanto sale Vannacci

Fratelli d'Italia resta saldamente al comando della classifica dei partiti più amati dagli elettori italiani. Stando all'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, la formazione politica di Giorgia Meloni è stabile rispetto alla settimana precedente, al 29,3%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia di Antonio Tajani stabile all'8,7%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,2% e si piazza così al 6,5%. Infine, Noi Moderati di Maurizio Lupi (-0,1%) al'1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein è stabile al 21,5%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini perdono lo 0,3% e si attestano così al 12,4%. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che salgono dello 0,1% e si piazzano quindi al 6,4%.