Marche, bassa l'affluenza alle 12: paura a sinistra, come leggere il dato

Urne aperte nelle Marche, dove si vota per le regionali: turno unico, nessun ballottaggio. Seggi aperti da oggi, domenica 28 settembre dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15.
La sfida è tutta tra il governatore uscente, Francesco Acquaroli, del centrodestra, e Matteo Ricci, l'europarlamentare Pd che negli ultimi giorni di campagna elettorale ha puntato tutto su... Gaza, tra bandiere palestinesi e treni pro-Pal. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta, Lidia Mangani, Francesco Gerardi e Beatrice Marinelli.
Dunque, ecco il primo dato sull'affluenza, quello delle 12 di domenica, che si assesta al 10,84 per cento. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto. Una bassa affluenza che fa sospettare come il tentativo di mobilitare gli elettori, a sinistra, potrebbe non andare come sperato...