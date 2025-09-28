Marche, bassa l'affluenza alle 12: paura a sinistra, come leggere il dato

Urne aperte nelle Marche, dove si vota per le regionali: turno unico, nessun ballottaggio. Seggi aperti da oggi, domenica 28 settembre dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15.

La sfida è tutta tra il governatore uscente, Francesco Acquaroli, del centrodestra, e Matteo Ricci, l'europarlamentare Pd che negli ultimi giorni di campagna elettorale ha puntato tutto su... Gaza, tra bandiere palestinesi e treni pro-Pal. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta, Lidia Mangani, Francesco Gerardi e Beatrice Marinelli.