Flotilla, Gasparri scatenato: "Marina, quanti soldi sprecati"

"Rilasciassero gli ostaggi, di cui non si parla. Non solo le manifestazioni mancanti sul 7 ottobre e sulla strage degli israeliani, ma anche oggi degli ostaggi non si parla": Maurizio Gasparri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito della guerra ancora in corso a Gaza. Parlando invece degli aiuti umanitari, che la spedizione Flotilla vorrebbe portare alla popolazione nella Striscia sfondando il blocco di Israele nelle acque antistanti Gaza, il capogruppo di Forza Italia al Senato ha ricordato: "Il governo italiano è riuscito a trovare il canale con Pizzaballa e altri per distribuirli, ma è stato detto di no".
"Hanno detto no a Sergio Mattarella", ha proseguito Gasparri, riferendosi all'appello del presidente della Repubblica, che ha invitato gli attivisti della missione a tornare indietro facendo arrivare gli aiuti nella Striscia in un altro modo, attraverso la mediazione del patriarcato latino, per evitare conseguenze drammatiche in caso di scontro con Tel Aviv. Ma la Flotilla sarebbe decisa ad andare avanti.
"Costano un sacco di soldi le navi italiane che stano lì pattugliando", ha poi aggiunto il senatore azzurro riferendosi alla fregata Alpino della Marina militare italiana, incaricata di sorvegliare l'area in cui si muove la spedizione. A tal proposito Gasparri ha fatto notare che "si potevano mandare i soldi che loro hanno fatto spendere alle navi italiane" a Gaza. E ancora: "Ieri sera Tajani (ministro degli Esteri, ndr) ha accolto bambini palestinesi da curare mentre loro fanno sprecare soldi della Marina italiana per la loro propaganda politica. E su qualche barca della Flotilla c'è qualcuno collegato anche ad Hamas". Benedetta Scuderi di Avs, collegata con il talk da una delle imbarcazioni della Flotilla, lo ha interrotto dicendo: "Gasparri sa dire qualcos'altro oltre Hamas, cioè una parola diversa da Hamas la riesce a pronunciare?".
"Fanno sprecare soldi alla Marina italiana": Gasparri contro la Flotilla a L'Aria che tira, guarda qui il video