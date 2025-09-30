Flotilla, Gasparri scatenato: "Marina, quanti soldi sprecati"

"Rilasciassero gli ostaggi, di cui non si parla. Non solo le manifestazioni mancanti sul 7 ottobre e sulla strage degli israeliani, ma anche oggi degli ostaggi non si parla": Maurizio Gasparri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito della guerra ancora in corso a Gaza. Parlando invece degli aiuti umanitari, che la spedizione Flotilla vorrebbe portare alla popolazione nella Striscia sfondando il blocco di Israele nelle acque antistanti Gaza, il capogruppo di Forza Italia al Senato ha ricordato: "Il governo italiano è riuscito a trovare il canale con Pizzaballa e altri per distribuirli, ma è stato detto di no".

"Hanno detto no a Sergio Mattarella", ha proseguito Gasparri, riferendosi all'appello del presidente della Repubblica, che ha invitato gli attivisti della missione a tornare indietro facendo arrivare gli aiuti nella Striscia in un altro modo, attraverso la mediazione del patriarcato latino, per evitare conseguenze drammatiche in caso di scontro con Tel Aviv. Ma la Flotilla sarebbe decisa ad andare avanti.