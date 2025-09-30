Flotilla, "ecco la prova del legame con Hamas": il documento-choc

Il ministero degli Esteri israeliano afferma di essere in possesso di documenti che evidenziano legami diretti tra gli attivisti e il movimento militare terrorista palestinese, spiega il quotidiano Times of Israel. I documenti in questione, recuperati dalle truppe israeliane a Gaza, rivelerebbero presumibilmente il " coinvolgimento diretto " del gruppo terroristico nella missione degli attivisti. In una dichiarazione, lo stesso Ministero degli Esteri sottolinea che i documenti "mostrano un legame diretto tra i leader della flottiglia e l'organizzazione terroristica di Hamas", in particolare la sua branca estera, la Conferenza Palestinese per i Palestinesi , o Pcpa.

Eccola qua, la "pistola fumante": secondo Israele ci sono le prove del legame tra Hamas e la Sumud Global Flotilla , la flotta di imbarcazioni pro-Pal dirette a Gaza e che tra poche ore potrebbe forzare il blocco ed entrare nella acque territoriali israeliane.

La Pcpa è stata istituita nel 2018 e, secondo Israele, "funziona come organo di rappresentanza di Hamas all'estero, operando di fatto come ambasciate di Hamas". La Pcpa è stata designata da Israele come gruppo terroristico nel 2021, in quanto branca di Hamas. "L'organizzazione opera sotto copertura civile ed è responsabile, per conto di Hamas, della mobilitazione contro Israele, tra cui manifestazioni violente, marce contro Israele e flottiglie di protesta e provocazione", evidenzia il ministero.

Un documento pubblicato dal ministero degli Esteri israeliano, recentemente ritrovato a Gaza, è una lettera del 2021 firmata dall'allora capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che "invita direttamente ed esplicitamente il presidente del Pcpa all'unità". "Nella lettera, Haniyeh sostiene pubblicamente l'organizzazione del Pcp", afferma il ministero israeliano. La stessa fonte aggiunge che un secondo documento, rinvenuto in un avamposto di Hamas a Gaza, mostra un elenco di agenti del Pcpa, "alcuni dei quali sono agenti di Hamas di alto rango e ben noti". Tra questi c'è Zaher Birawi, che è a capo del Pcpa nel Regno Unito ed è noto per aver organizzato missioni di flottiglia di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni. Nel 2010, è stato uno dei portavoce della flottiglia turca Mavi Marmara.