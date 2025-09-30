Flotilla, "ecco la prova del legame con Hamas": il documento-choc

Eccola qua, la "pistola fumante": secondo Israele ci sono le prove del legame tra Hamas e la Sumud Global Flotilla, la flotta di imbarcazioni pro-Pal dirette a Gaza e che tra poche ore potrebbe forzare il blocco ed entrare nella acque territoriali israeliane.
Il ministero degli Esteri israeliano afferma di essere in possesso di documenti che evidenziano legami diretti tra gli attivisti e il movimento militare terrorista palestinese, spiega il quotidiano Times of Israel. I documenti in questione, recuperati dalle truppe israeliane a Gaza, rivelerebbero presumibilmente il "coinvolgimento diretto" del gruppo terroristico nella missione degli attivisti. In una dichiarazione, lo stesso Ministero degli Esteri sottolinea che i documenti "mostrano un legame diretto tra i leader della flottiglia e l'organizzazione terroristica di Hamas", in particolare la sua branca estera, la Conferenza Palestinese per i Palestinesi, o Pcpa.
La Pcpa è stata istituita nel 2018 e, secondo Israele, "funziona come organo di rappresentanza di Hamas all'estero, operando di fatto come ambasciate di Hamas". La Pcpa è stata designata da Israele come gruppo terroristico nel 2021, in quanto branca di Hamas. "L'organizzazione opera sotto copertura civile ed è responsabile, per conto di Hamas, della mobilitazione contro Israele, tra cui manifestazioni violente, marce contro Israele e flottiglie di protesta e provocazione", evidenzia il ministero.
Un documento pubblicato dal ministero degli Esteri israeliano, recentemente ritrovato a Gaza, è una lettera del 2021 firmata dall'allora capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che "invita direttamente ed esplicitamente il presidente del Pcpa all'unità". "Nella lettera, Haniyeh sostiene pubblicamente l'organizzazione del Pcp", afferma il ministero israeliano. La stessa fonte aggiunge che un secondo documento, rinvenuto in un avamposto di Hamas a Gaza, mostra un elenco di agenti del Pcpa, "alcuni dei quali sono agenti di Hamas di alto rango e ben noti". Tra questi c'è Zaher Birawi, che è a capo del Pcpa nel Regno Unito ed è noto per aver organizzato missioni di flottiglia di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni. Nel 2010, è stato uno dei portavoce della flottiglia turca Mavi Marmara.
La Flotilla di Elly naufraga nelle MarcheNella prima pagina, del primo capitolo, del primo libro del manuale della comunicazione politica c’è una le...
Birawi è descritto sul quotidiano filo-palestinese Middle East Monitor come giornalista, presidente del Comitato internazionale per rompere l'assedio di Gaza e membro fondatore della Coalizione internazionale per la libertà Flotilla. Nella lista c'è anche Saif Abu Kashk, membro del Pcpa in Spagna, che il ministero afferma essere anche l'amministratore delegato di Cyber Neptune, "una società di facciata in Spagna proprietaria di decine di navi che partecipano alla flottiglia Sumud". Il ministero sostiene che il coinvolgimento di Kashk dimostri che le navi "sono segretamente di proprietà di Hamas". Il ministero pubblica foto di Birawi con attivisti della flottiglia e altre immagini che lo mostrano insieme ad alti funzionari di Hamas.
"I fogli mostrati da Israele non provano né il finanziamento né il controllo di Hamas sulla Global Sumud Flotilla - è la risposta della portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia -. Ripetono, piuttosto, un preoccupante schema già visto nel 2010 con la Mavi Marmara. Siamo una missione civile e umanitaria, sotto gli occhi dell'Europa e del mondo. Chiediamo che gli atti vengano consegnati integralmente a organismi indipendenti: finché non accade, è propaganda, non prova".