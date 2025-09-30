Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Sondaggio Porta a Porta, lo stabile dominio di FdI: le ultime cifre

di Andrea Carrabinomartedì 30 settembre 2025
Sondaggio Porta a Porta, lo stabile dominio di FdI: le ultime cifre

(Rai Play)

1' di lettura

Dopo la vittoria nelle Marche, con la rielezione del governatore Francesco Acquaroli, Giorgia Meloni può essere soddisfatta anche per le rilevazioni degli ultimi sondaggi. Fratelli d'Italia, il partito del premier, è stabile rispetto al dato dello scorso 16 settembre e si attesta al 30,1%. Subito dopo c'è il Partito democratico di Elly Schlein al 22,2 % in crescite dello 0,3%.

Questo è quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Only Numbers (di Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta - la storica trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1 - sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,1% attestandosi al 12,5%. Forza Italia è all'8,6%, (+0,1%) mentre la Lega resta all'8,4%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia Viva al 2,9% guadagna lo 0,2%. Infine +Europa rimane al 2,0% , mentre Noi Moderati (-0,1%) è allo 0,9 %. Gli astenuti-indecisi si attestano al 48,1% (in crescita del 2,2% rispetto all'ultima rilevazione).

Giorgia Meloni contro Elly Schlein? Il sondaggio: finisce 70 a 30

A tre anni dalle elezioni, la premier Giorgia Meloni piace a due italiani su tre. Secondo l'ultimo sondaggio condott...

A livello di coalizione, il Centrodestra resta fermo al 48%, mentre il centrosinistra sale dello 0,3%, attestandosi al 30,5%. Il campo largo al 45,9% (+0,6%) mentre l'eventuale campo larghissimo (comprensivo di Azione) al 48,9% è in crescita dello 0,5%.

Giorgia Meloni contro Elly Schlein? Il sondaggio: finisce 70 a 30

A tre anni dalle elezioni, la premier Giorgia Meloni piace a due italiani su tre. Secondo l'ultimo sondaggio condott...

Marche galeotte FdI spiana Elly Schlein con un video: "Uniti o divisi, sempre sconfitti"

Dopo l'ultima disfatta Marche, Repubblica scarica Schlein? "8 punti, serve una riflessione"

Corsa tragicomica Matteo Ricci? Il "treno per Gaza" lo riporta dritto a Bruxelles

tag
porta a porta
sondaggio
forza italia
fdi
pd
m5s
lega
avs

Marche galeotte FdI spiana Elly Schlein con un video: "Uniti o divisi, sempre sconfitti"

Dopo l'ultima disfatta Marche, Repubblica scarica Schlein? "8 punti, serve una riflessione"

Corsa tragicomica Matteo Ricci? Il "treno per Gaza" lo riporta dritto a Bruxelles

ti potrebbero interessare

343x226

FdI spiana Elly Schlein con un video: "Uniti o divisi, sempre sconfitti"

Caterina Spinelli
3072x2304

Marche, Repubblica scarica Schlein? "8 punti, serve una riflessione"

Andrea Carrabino
3072x2048

Matteo Ricci? Il "treno per Gaza" lo riporta dritto a Bruxelles

Pietro Senaldi
332x165

Pd, lo sconcertante promo della Festa dell'Unità a Bruxelles

Andrea Tempestini