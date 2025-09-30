Sondaggio Porta a Porta, lo stabile dominio di FdI: le ultime cifre

Dopo la vittoria nelle Marche, con la rielezione del governatore Francesco Acquaroli, Giorgia Meloni può essere soddisfatta anche per le rilevazioni degli ultimi sondaggi. Fratelli d'Italia, il partito del premier, è stabile rispetto al dato dello scorso 16 settembre e si attesta al 30,1%. Subito dopo c'è il Partito democratico di Elly Schlein al 22,2 % in crescite dello 0,3%.

Questo è quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Only Numbers (di Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta - la storica trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1 - sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,1% attestandosi al 12,5%. Forza Italia è all'8,6%, (+0,1%) mentre la Lega resta all'8,4%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia Viva al 2,9% guadagna lo 0,2%. Infine +Europa rimane al 2,0% , mentre Noi Moderati (-0,1%) è allo 0,9 %. Gli astenuti-indecisi si attestano al 48,1% (in crescita del 2,2% rispetto all'ultima rilevazione).