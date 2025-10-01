Pasquale Tridico in Calabria: una gaffe dopo l'altra

Se dovete paracadutare un candidato, perlomeno paracadutatelo bene. Giuseppe Conte ha scelto Pasquale Tridico per la difficile sfida delle regionali in Calabria. Nome di richiamo nazionale, non c’è che dire. E pure calabrese di nascita. Bingo! Peccato che di Calabria l’ex presidente dell’Inps sappia poco o nulla. Emigrato in Germania da ragazzino, poi trapiantato a Roma per studio e per lavoro. Passi, fin qui la biografia è ammirevole. I guai arrivano però quando si parla di politica. Perché dalle province in giù (è rimasto alle tre degli anni Novanta, ma sono cinque) lo sfidante grillino del governatore uscente Occhiuto da settimane sta macinando gaffe su gaffe.

«Signore e signori... CettoTridico colpisce ancora!», scrivono sui social. Ormai è un tormentone, quasi un genere politico/letterario a sé: gli strafalcioni di Pasquale. Il papà del reddito di cittadinanza (avranno mica puntato su di lui per questo?) ha inanellato una “perla” dopo l’altra all’interno di una campagna elettorale dal sapore tragicomico. Roba da record del mondo della politica.