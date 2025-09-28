Libero logo
Pasquale Tridico, parcheggio selvaggio: l'ultimo disastro

di Andrea Tempestinidomenica 28 settembre 2025
Il reginetto delle gaffe. Colleziona scivoloni a ripetizione l'improbabile candidato alla presidenza della regione Calabria, Pasquale Tridico, l'ideologo del reddito di cittadinanza, una vita all'estero e ora il ritorno "a casa", una casa che però dimostra di conoscere ben poco. 

Dopo essere caduto sul numero delle province calabresi, dopo l’uscita infelice sul “dialetto in tutte le lingue delle tre Province”, dopo l’imbarazzo di fronte a Roberto Occhiuto quando non seppe rispondere alla domanda sulla grotta del Romito, arriva l’ennesimo inciampo. Stavolta non si tratta di geografia o cultura locale, ma di un... parcheggio selvaggio.

A riportare la vicenda, con inequivocabile testimonianza fotografica, è stato Il Tempo: qualche giorno fa, durante una tappa del “Crediamoci tour” a Rossano, il van di Tridico – personalizzato con nome e slogan elettorale – è stato immortalato in una sosta "creativa". Le foto del veicolo, lasciato sulle strisce pedonali hanno rapidamente fatto il giro dei social, sollevando critiche e ironie.

Il disastro continua, insomma. Basti ricordare ancora la figuraccia televisiva, quando confuse “Bagnara Calabra” con “Bagnaro Calabro”, o le "dimenticanze" circa i luoghi simbolo della Calabria. Un candidato pasticcione...

