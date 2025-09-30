Pasquale Tridico, l'ultima figuraccia: sbaglia di 155 km

"Signore e signori... CettoTridico colpisce ancora!". Sui social ormai è un tormentone, quasi un genere politico/letterario a sé: gli strafalcioni di Pasquale Tridico.

Il candidato governatore della Calabria sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito democratico ha inanellato una "perla" dopo l'altra all'interno di una campagna elettorale dal sapore tragicomico. L'ex presidente dell'Inps, il "papà" del reddito di cittadinanza grillino, si è reso protagonista di una serie di gaffe e strafalcioni da record del mondo.

L'ultimo in ordine di tempo è ancora una volta geografico. Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma denota come molti fanno notare su X e su Facebook la scarsa conoscenza di una regione che Tridico ambirebbe a governare. Il condizionale è d'obbligo, visti gli ultimi sondaggi disponibili che vedevano in testa con ampio margine il governatore uscente di Forza Italia Roberto Occhiuto, per il centrodestra unito. Piccola consolazione per il candidato giallorosso: lo strazio sta per terminare, visto che domenica e lunedì si terranno (finalmente, è il caso di dirlo) le elezioni.