Pasquale Tridico, l'ultima figuraccia: sbaglia di 155 km

"Signore e signori... CettoTridico colpisce ancora!". Sui social ormai è un tormentone, quasi un genere politico/letterario a sé: gli strafalcioni di Pasquale Tridico.
Il candidato governatore della Calabria sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito democratico ha inanellato una "perla" dopo l'altra all'interno di una campagna elettorale dal sapore tragicomico. L'ex presidente dell'Inps, il "papà" del reddito di cittadinanza grillino, si è reso protagonista di una serie di gaffe e strafalcioni da record del mondo.
L'ultimo in ordine di tempo è ancora una volta geografico. Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma denota come molti fanno notare su X e su Facebook la scarsa conoscenza di una regione che Tridico ambirebbe a governare. Il condizionale è d'obbligo, visti gli ultimi sondaggi disponibili che vedevano in testa con ampio margine il governatore uscente di Forza Italia Roberto Occhiuto, per il centrodestra unito. Piccola consolazione per il candidato giallorosso: lo strazio sta per terminare, visto che domenica e lunedì si terranno (finalmente, è il caso di dirlo) le elezioni.
Al centro delle ironie social una dichiarazione di "appartenenza": "Sono innamorato della Costa degli Dei, fino a Diamante", spiega Tridico. Diciamo così: se si presentasse a una interrogazione di geografia, verrebbe bocciato.
L'ex mister pensioni ha infatti deciso di trasferire d'imperio Diamante sulla costa degli Dei, stravolgendo così il meraviglioso litorale tirrenico calabrese. Lo strafalcione da penna rossa è arrivato durante un confronto tra i candidati alla presidenza con Legambiente a Catanzaro. Tridico ignora evidentemente che Costa degli Dei è il nome con cui si designa un tratto di costa del Tirreno meridionale che si estende da Pizzo a Nicotera, cioè l'intero tratto marittimo della provincia di Vibo Valentia, lungo circa 55 km. Diamante è invece un Comune situato sulla costa tirrenica nord-occidentale della Calabria, all'interno della Riviera dei Cedri distante 150 km dalla Costa degli Dei e in provincia di Cosenza.
Dopotutto, è bene ricordarlo, Tridico da decenni è residente a Roma, dove insegna. E non ha ritenuto nemmeno necessario spostare la residenza in Calabria, pur avendone avuto tutto il tempo. Per questo motivo non potrà recarsi al seggio e votare per se stesso. Il male minore, visto l'andazzo.