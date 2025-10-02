Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Regionali in Calabria, la foto che spaventa la sinistra

di Fausto Cariotigiovedì 2 ottobre 2025
Regionali in Calabria, la foto che spaventa la sinistra

(Ansa)

4' di lettura

«Questa piazza lascia ben sperare», dice Giorgia Meloni guardando la folla dal palco di Lamezia Terme. Dopo le Marche, il centrodestra vede a portata di mano la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. La chiusura dell’accordo sul candidato in Veneto è a un passo: incassato lì un probabilissimo successo, la “missione Regionali” sarebbe compiuta. E se dalle urne di Toscana, Campania o Puglia dovesse uscire qualche sorpresa, tanto peggio per la sinistra. In corso Numistrano, per il comizio del governatore uscente e dei leader della maggioranza, c’è il gran pienone e sventolano bandiere di tutti i partiti della coalizione. Se la partecipazione e l’atmosfera significano qualcosa, l’ottimismo è giustificato. Occhiuto parla prima dei tre leader nazionali, e quando nomina Giuseppe Conte piovono fischi. Rivendica i risultati raggiunti, come l’arrivo in regione dei medici cubani, ottenuto grazie alla collaborazione di Antonio Tajani e dell’ambasciata all’Havana, tenuta aperta apposta il giorno di Natale.

Prima di lui, Maurizio Lupi aveva preso di mira Pasquale Tridico e il M5S, definendo il reddito di cittadinanza «un insulto alle regioni del Sud». Salvini tocca i temi cari al suo elettorato, iniziando dal contrasto all’immigrazione. Non quella fatta da «ragazze e ragazzi che chiedono rispetto e danno rispetto, che mandano i figli a scuola e pagano le tasse». Ma l’immigrazione di «quelli che arrivano e iniziano a dire non mi piace come vivete voi in Calabria, non mi piace come si vestono le vostre donne, non mi piace come pregate, non mi piacciono le processioni a Lamezia Terme. Cancellate il Natale, cancellate la Pasqua, cancellate la famiglia».
«Noi», è la ricetta di Salvini, «cancelliamo il tuo diritto di rimanere in Italia». Ricorda il processo Open Arms che lo attende in Cassazione «per avere difeso il mio Paese». E ovviamente promette che farà di tutto affinché il ponte sullo Stretto divenga realtà: «La Calabria sarà all’attenzione di tutto il mondo» e saranno creati «120mila posti di lavoro, altro che l’elemosina dei Cinque Stelle».

Tajani è determinato ad alleggerire il peso fiscale sul ceto medio: «Proporrò ai miei alleati di abbattere le tasse sugli stipendi più bassi, quelli dai 7,5 ai 9 euro all’ora. E di ridurre, e sono convinto che ci riusciremo, l’Irpef dal 35 al 33%, allargando la base imponibile. Il ceto medio non può continuare a portare sulle spalle la responsabilità di questo Paese senza il giusto riconoscimento». Il gran finale è per Meloni. Inizia dalle Marche, «anche ribattezzate Ohio». Lì la vittoria di Francesco Acquaroli dimostra che «i cittadini guardano alla concretezza di chili governa e non si fanno ammaliare dagli slogan facili. Non si fanno trattare da stupidi, non credono a chi dice “Vota il Pd nelle Marche e avrai lo stato di Palestina”». I marchigiani «hanno capito quanto quella mossa fosse disperata» e hanno visto «il cinismo di chi sfrutta le tragedie per tentare di raggranellare qualche voto».

Marche, il retroscena: così la vittoria cambia la corsa in Veneto

È anche un successo della presidente del consiglio, che su Francesco Acquaroli ha puntato tanto, e una sconfitta ...

La premier torna più volte sulla questione palestinese. Lo fa per criticare i «figli di papà dei centri sociali che stanno creando problemi all’università La Sapienza, dove hanno sostituito la bandiera dell’Europa con quella della Palestina. E qui», ironizza, «a sinistra ci sarà un cortocircuito...». E lo fa lanciando un appello all’opposizione, affinché in parlamento voti la mozione in favore del piano di pace proposto da Donald Trump: «Mi piacerebbe che l’Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero». Una richiesta che spiazza i suoi avversari e crea divisioni nello stesso Pd. Del resto, avverte Meloni, «la pace non arriva perché Landini indice lo sciopero, non arriva perché i magistrati leggono i comunicati sulla Palestina prima delle udienze: arriva se qualcuno lavora a proposte serie». Insiste sulla confederazione rossa: c’è il record di nuovi occupati e «forse per questo la Cgil gli scioperi li deve fare per Gaza: perché vagli a spiegare che li deve fare per i lavoratori, visto come vanno le cose». Anche lei parla ai calabresi con la lingua dell’orgoglio, non con quella dell’assistenzialismo usata da Tridico e da chi lo sostiene. «Hanno candidato il padre del reddito di cittadinanza, adesso c’è il reddito di “regionalanza”. Perché loro vi vedono così, come persone che non sanno o non vogliono mettersi in gioco. Noi vi vediamo come un popolo fiero che chiede rispetto e risposte alla politica». Annuncia che è stato avviato l’iter per l’uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità, «perché se lo merita». Una delle ultime stoccate è per la sinistra che in nome della lotta alla criminalità si oppone al Ponte e alle altre infrastrutture: «Se c’è il problema della criminalità combatti la criminalità, non combatti l’infrastruttura. Non ci vuole un genio per capirlo».

8640x5760

(Ansa)

Dopo la disfatta Marche, Giovanni Donzelli inchioda la sinistra: "Avete preso schiaffi"

L'attendista ko Giuseppe Conte, crisi di nervi: va a fondo e incolpa gli alleati

Zac DiMartedì, Luca e Paolo irridono Matteo Ricci: "Chissà perché ha perso!"

tag
calabria
centrodestra
regionali
roberto occhiuto

Dopo la disfatta Marche, Giovanni Donzelli inchioda la sinistra: "Avete preso schiaffi"

L'attendista ko Giuseppe Conte, crisi di nervi: va a fondo e incolpa gli alleati

Zac DiMartedì, Luca e Paolo irridono Matteo Ricci: "Chissà perché ha perso!"

ti potrebbero interessare

3072x1874

Marche, Giovanni Donzelli inchioda la sinistra: "Avete preso schiaffi"

Andrea Carrabino
3072x1992

Giuseppe Conte, crisi di nervi: va a fondo e incolpa gli alleati

Pietro Senaldi
992x489

DiMartedì, Luca e Paolo irridono Matteo Ricci: "Chissà perché ha perso!"

Andrea Carrabino
1400x933

Pasquale Tridico in Calabria: una gaffe dopo l'altra

Claudio Brigliadori