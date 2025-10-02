Regionali in Calabria, la foto che spaventa la sinistra

«Questa piazza lascia ben sperare», dice Giorgia Meloni guardando la folla dal palco di Lamezia Terme. Dopo le Marche, il centrodestra vede a portata di mano la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. La chiusura dell’accordo sul candidato in Veneto è a un passo: incassato lì un probabilissimo successo, la “missione Regionali” sarebbe compiuta. E se dalle urne di Toscana, Campania o Puglia dovesse uscire qualche sorpresa, tanto peggio per la sinistra. In corso Numistrano, per il comizio del governatore uscente e dei leader della maggioranza, c’è il gran pienone e sventolano bandiere di tutti i partiti della coalizione. Se la partecipazione e l’atmosfera significano qualcosa, l’ottimismo è giustificato. Occhiuto parla prima dei tre leader nazionali, e quando nomina Giuseppe Conte piovono fischi. Rivendica i risultati raggiunti, come l’arrivo in regione dei medici cubani, ottenuto grazie alla collaborazione di Antonio Tajani e dell’ambasciata all’Havana, tenuta aperta apposta il giorno di Natale.

Prima di lui, Maurizio Lupi aveva preso di mira Pasquale Tridico e il M5S, definendo il reddito di cittadinanza «un insulto alle regioni del Sud». Salvini tocca i temi cari al suo elettorato, iniziando dal contrasto all’immigrazione. Non quella fatta da «ragazze e ragazzi che chiedono rispetto e danno rispetto, che mandano i figli a scuola e pagano le tasse». Ma l’immigrazione di «quelli che arrivano e iniziano a dire non mi piace come vivete voi in Calabria, non mi piace come si vestono le vostre donne, non mi piace come pregate, non mi piacciono le processioni a Lamezia Terme. Cancellate il Natale, cancellate la Pasqua, cancellate la famiglia».

«Noi», è la ricetta di Salvini, «cancelliamo il tuo diritto di rimanere in Italia». Ricorda il processo Open Arms che lo attende in Cassazione «per avere difeso il mio Paese». E ovviamente promette che farà di tutto affinché il ponte sullo Stretto divenga realtà: «La Calabria sarà all’attenzione di tutto il mondo» e saranno creati «120mila posti di lavoro, altro che l’elemosina dei Cinque Stelle».

Tajani è determinato ad alleggerire il peso fiscale sul ceto medio: «Proporrò ai miei alleati di abbattere le tasse sugli stipendi più bassi, quelli dai 7,5 ai 9 euro all’ora. E di ridurre, e sono convinto che ci riusciremo, l’Irpef dal 35 al 33%, allargando la base imponibile. Il ceto medio non può continuare a portare sulle spalle la responsabilità di questo Paese senza il giusto riconoscimento». Il gran finale è per Meloni. Inizia dalle Marche, «anche ribattezzate Ohio». Lì la vittoria di Francesco Acquaroli dimostra che «i cittadini guardano alla concretezza di chili governa e non si fanno ammaliare dagli slogan facili. Non si fanno trattare da stupidi, non credono a chi dice “Vota il Pd nelle Marche e avrai lo stato di Palestina”». I marchigiani «hanno capito quanto quella mossa fosse disperata» e hanno visto «il cinismo di chi sfrutta le tragedie per tentare di raggranellare qualche voto».