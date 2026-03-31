Viareggio, il centrodestra candida l'espulsa dal Pd

Il centrodestra alle Comunali di Viareggio appoggerà Sara Grilli, 42 anni, avvocato, candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro.

Quando ci fu la rottura col Pd, nel 2022, Sara Grilli (che era consigliere comunale) venne espulsa e Del Ghingaro la inserì in giunta come assessore al Welfare. Il centrodestra in una nota afferma che di aver approvato ieri coi rispettivi organi regionali l’intesa che vedrà Fdi, Fi e Lega presentarsi con una lista unitaria a sostegno di Grilli.

Il programma sarà centrato su sicurezza, turismo, cantieristica e opere pubbliche. «Viareggio e Torre del Lago» dichiarano gli onorevoli Riccardo Zucconi (Fdi) ed Elisa Montemagni (Lega) e il segretario provinciale di Fi Carlo Bigongiari «hanno bisogno di sicurezza, crescita e prospettive concrete e di continuare un’opera di rilancio complessivo e di risanamento delle finanze comunali che ha caratterizzato la scorsa consiliatura».

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