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Viareggio, il centrodestra candida l'espulsa dal Pd

martedì 31 marzo 2026
Viareggio, il centrodestra candida l'espulsa dal Pd

1' di lettura

Il centrodestra alle Comunali di Viareggio appoggerà Sara Grilli, 42 anni, avvocato, candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro.

Quando ci fu la rottura col Pd, nel 2022, Sara Grilli (che era consigliere comunale) venne espulsa e Del Ghingaro la inserì in giunta come assessore al Welfare. Il centrodestra in una nota afferma che di aver approvato ieri coi rispettivi organi regionali l’intesa che vedrà Fdi, Fi e Lega presentarsi con una lista unitaria a sostegno di Grilli.

Il programma sarà centrato su sicurezza, turismo, cantieristica e opere pubbliche. «Viareggio e Torre del Lago» dichiarano gli onorevoli Riccardo Zucconi (Fdi) ed Elisa Montemagni (Lega) e il segretario provinciale di Fi Carlo Bigongiari «hanno bisogno di sicurezza, crescita e prospettive concrete e di continuare un’opera di rilancio complessivo e di risanamento delle finanze comunali che ha caratterizzato la scorsa consiliatura».

Guarda qui su Youtube il video di Noi Tv - ReteVersilia


 

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