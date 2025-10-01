Flotilla, Conte e M5s contro Meloni: "Se non lo fa tradisce la Costituzione"

Quello della Flotilla "è un blocco illegale e una violazione del diritto internazionale che arriva dopo che i nostri governi - al contrario di questi coraggiosi cittadini - si son girati dall'altra parte per due anni di fronte a un genocidio. Nessuno tocchi loro un capello": dalle fila delle opposizioni è Giuseppe Conte il primo a strumentalizzare politicamente quanto accaduto mercoledì sera al largo di Gaza, con le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate e abbordate dalla Marina militare israeliana, che ha così fermato senza ricorrere alla violenza la missione degli attivisti pro-Pal pensata per "forzare il blocco navale" del governo Netanyahu.

"Quel che sta succedendo è grave - denuncia Conte, capo del Movimento 5 Stelle -. Ho tenuto i contatti con il senatore del M5s Marco Croatti finché possibile. Apprendo che la Marina militare israeliana sta completando l'abbordaggio dei cittadini che pacificamente erano diretti a Gaza con la Flotilla", sottolinea l'ex premier, che aggiunge: "Chi è a capo del governo, di fronte al valore di questa iniziativa umanitaria, dovrebbe adoperarsi per garantire la massima incolumità, anziché insultare giorno e notte chi alza la testa contro uno dei più grandi crimini della nostra storia recente". Il riferimento è alla premier Giorgia Meloni, che anche nel pomeriggio, dal Consiglio europeo informale di Copenaghen, ha accusato gli attivisti di aver portato avanti una azione "da irresponsabili".

E contro la Meloni e il governo si scagliano anche i senatori del Movimento 5 Stelle, con una nota ufficiale: "Il blocco e il sequestro della Global Sumud Flotilla da parte di Israele non possono essere giustificati in alcun modo. Non si tratta infatti dell’applicazione del blocco navale – arbitrariamente imposto davanti alle coste di Gaza e comunque limitato al traffico di armi – ma di un gravissimo atto di pirateria internazionale, compiuto in acque internazionali contro una missione umanitaria pacifica e legittima. Non ci sorprende l’ennesimo gesto di forza del governo israeliano, sempre più connotato da pratiche criminali, terroristiche e genocidarie. Ma saremmo profondamente indignati se il governo italiano non condannasse con fermezza questa azione illegale, che ha coinvolto imbarcazioni e cittadini italiani, scegliendo invece di giustificarla con dichiarazioni assurde e offensive verso i partecipanti, accusati di 'irresponsabilità' pur avendo agito in nome della pace, della legalità internazionale e dei diritti umani. In questo momento il nostro pensiero è rivolto a tutti loro e anche al nostro Marco Croatti".

"In assenza di una chiara e dura condanna - fanno sapere i senatori pentastellati -, il Governo Meloni si renderebbe complice di una violazione del diritto internazionale e tradirebbe i principi fondamentali della Costituzione italiana: l’articolo 10, che impone il rispetto del diritto internazionale e l’articolo 21, che tutela la libertà di espressione e di manifestazione pacifica. Il silenzio o l’ambiguità dell’esecutivo su un atto tanto grave equivarrebbero a un tradimento dei valori democratici e costituzionali su cui si fonda la nostra Repubblica".