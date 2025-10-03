Flotilla, in aereo la rabbia contro i parlamentari italiani: "Ma tornate a nuoto!"

“È stato abbastanza strano. Loro erano seduti vicino alla toilette. Prima di decollare, l'assistente di volo ha detto al microfono: ‘Ci sono con noi quattro persone a cui dobbiamo ricordare che Am Israel Hai (lo slogan Il popolo di Israele vive ndr), e tutti applaudivano”: lo ha raccontato a Repubblica un testimone a bordo dell’aereo che ha riportato in Italia i quattro parlamentari italiani della Flotilla, Benedetta Scuderi, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Marco Croatti. “C'erano passeggeri che li hanno insultati e frasi del tipo: ‘Perché non li abbiamo lasciati tornare a nuoto da Israele all’Italia?’”, ha aggiunto il testimone.
I parlamentari coinvolti nella missione fermata da Israele prima di approdare a Gaza sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 14. Ad accoglierli, tra i politici, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti", ha dichiarato il senatore del M5s Croatti dopo essere atterrato.
Flotilla, Benedetta Scuderi atterra a Fiumicino con la kefiah: "Molte violazioni"Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino i quattro parlamentari italiani imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, fer...
L'eurodeputata di Avs Scuderi, invece, ha detto: "Stiamo bene. Siamo un po' provati ma siamo tornati; adesso il nostro pensiero continua ad essere a Gaza, anche con tutte le persone che non sono tornate e a cui stiamo pensando in continuazione. Sono successe tantissime cose, ma ne parleremo domani in maniera più piena. Ci sono state delle violazioni, sono successe un sacco di cose, ne parleremo tutti insieme domani".