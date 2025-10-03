Flotilla, in aereo la rabbia contro i parlamentari italiani: "Ma tornate a nuoto!"

“È stato abbastanza strano. Loro erano seduti vicino alla toilette. Prima di decollare, l'assistente di volo ha detto al microfono: ‘Ci sono con noi quattro persone a cui dobbiamo ricordare che Am Israel Hai (lo slogan Il popolo di Israele vive ndr), e tutti applaudivano”: lo ha raccontato a Repubblica un testimone a bordo dell’aereo che ha riportato in Italia i quattro parlamentari italiani della Flotilla, Benedetta Scuderi, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Marco Croatti. “C'erano passeggeri che li hanno insultati e frasi del tipo: ‘Perché non li abbiamo lasciati tornare a nuoto da Israele all’Italia?’”, ha aggiunto il testimone.

I parlamentari coinvolti nella missione fermata da Israele prima di approdare a Gaza sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 14. Ad accoglierli, tra i politici, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti", ha dichiarato il senatore del M5s Croatti dopo essere atterrato.