Pro-Flotilla, l'ultimo sciopero? Quello del silenzio: figuraccia in tv

Che fare con i manifestanti pro-Pal che protestano, occupano e nei peggiori dei casi vandalizzano l’Italia da mesi? Un’idea, Alessandra Mussolini, ce l’avrebbe pure. L'ex europarlamentare di Forza Italia giovedì sera è ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. Ma per poter arrivare negli studi di Cologno Monzese ha dovuto attraversare l’Italia e passare indenne dalle Forche caudine degli attivisti e dei disordini delle ultime ore. Lo ha fatto partendo da Roma e viaggiando in treno, fino a Milano: un osservatorio sociale e politico privilegiato, diciamo. «Oh mamma mia sti Pay-Pal come li chiamo io...! - racconta la verace nipote del Duce - Stamattina sono andata alla stazione ed erano tutti tesi, dicevano “Adesso arrivano, adesso arrivano”. C'era chi diceva “hanno occupato la stazione di Bologna”, però siamo riusciti a passare con il treno. C'era una ragazza impaurita che diceva: “Oddio, ci fermeranno sotto la galleria”. Non ti preoccupare ci sto io, ai PayPal ci penso io, forza su, ci mancava pure questa. Ma l’Italia deve ripartire, non si deve fermare».

Qualcuno con i sostenitori della Global Sumud Flotilla prova anche a parlare, pur stando per così dire dalla parte opposta della barricata. In studio da Del Debbio c’è anche Giuseppe Cruciani, da sempre durissimo con chi sembra fare il gioco di Hamas. In collegamento c’è una ragazza che ha preso parte al corteo pro-Gaza a Napoli, dove si sono verificati vari scontri. La giovane se la prende con Giorgia Meloni, come da copione: «Dopo 2 anni di genocidio questo governo non ha fatto niente e continua a inviare armi a uno Stato che ha fatto più di 60.000 morti di cui 20.000 bambini». Cruciani a questo punto le fa una semplice domanda: «Condannate la violenza di piazza sì o no? Vogliamo una risposta chiara». Il conduttore de La Zanzara su Radio 24 insiste ma la sua interlocutrice svicola: «Condanniamo la violenza di Israele».