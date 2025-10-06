Regionali Calabria, Occhiuto strapazza Tridico: distacco di oltre 15 punti. Segui la diretta

Altro lunedì elettorale. Questa volta, dopo la netta vittoria nelle Marche del centrodestra, un'altra partita decisiva si gioca in Calabria. Le dimissioni di Roberto Occhiuto, grande favorito per la riconferma, hanno spalancato le porte dei seggi per il rinnovo del Consiglio regionale e per la scelta del governatore. Dall'altro lato, per il centrosinistra, ecco candidato l'ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, grillino, europarlamentare e campione di gaffe (le trovate tutte qui). Segui lo spoglio in tempo reale su www.liberoquotidiano.it

Ore 16.14 - Affluenza definitiva al 43,14%, in calo rispetto al 2021

Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, l'affluenza definitiva per le elezioni regionali in Calabria si è attestata al 43,14%. Il dato, sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno, si riferisce a tutte le 2.406 sezioni delle tre circoscrizioni elettorali. Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato è in calo di poco più di un punto percentuale: nel 2021 aveva votato il 44,36%.

Ore 15.58 - Secondo exit poll Opinio-Rai: Occhiuto 58,5-62,5%, Tridico 36-40%

Nel secondo exit poll di Opinio per la Rai, Occhiuto si attesta su una forbice di 58,5-62,5%. Mentre Tridico è tra il 36 e il 40%

Ore 15.54 - Entusiasmo al comitato Occhiuto, in arrivo Tajani

È già festa al comitato Occhiuto dopo la lettura dei primi exit-poll che assegnano al presidente uscente, e ricandidato, un vantaggio di oltre 15 punti su Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle. È atteso anche l'arrivo del ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Ore 15.45 - Affluenza al 43,23%, in calo rispetto alle ultime elezioni

L’affluenza, con il dato quasi definitivo, è pari al 43,23%, in leggero calo rispetto al 44.36% della scorsa tornata elettorale

Ore 15.24 - Exit poll Youtrend-Sky: FdI al 15-19%, Pd al 12-16%, M5s 6-10%

Il governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto al 57-61%, lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 38-42%, Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) tra lo 0 e il 2%. È quanto emerge dall'instant poll di Youtrend per Skytg24. Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto FdI, quotata tra il 15 e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%, la Lega tra il 5 e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12-16%, secondo il M5s al 6-10%, la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%.



Ore 15.18 - Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto verso una vittoria larga al 60%

Si profila una larga vittoria di Roberto Occhiuto nelle regionali in Calabria. Secondo i primi exit poll di Opinio Rai, il governatore uscente del centrodestra si attesta su una forbice tra il 59 e il 63%. Mentre lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, si ferma tra il 35.5 e il 39.5%.

Ore 15.07- Calabria: primo istant poll Swg per La7, Occhiuto fra 58 e 62 per cento, Tridico 37-41

Per il primi istant poll realizzato da Swg per La7, alle elezioni regionali in Calabria il presidente uscente e candidato per la coalizione di centrodestra, Roberto Occhiuto, avrebbe raccolto fra il 58 ed il 62 per cento. Pasquale Tridico, candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, o campo largo, si fermerebbe fra il 37 ed il 41 per cento. Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana e popolare, otterrebbe fra lo 0 ed il 2 per cento. I dati sono riferiti ad una copertura del campione dell'82 per cento.



Ore 15.05 - Seggi chiusi, via allo spoglio

Alle 15 si sono chiusi i seggi in tutta la Calabria per l'elezione del nuovo presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionale. Al via lo spoglio in attesa del dato finale sull'affluenza. In corsa ci sono l'ex presidente uscente, Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, Pasquale Tridico, capogruppo degli europarlamentari M5s, sostenuto dal cosidetto campo largo di centrosinistra e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare.



Ore 15.02 - Primo istant poll Sky Tg 24: Occhiuto 57-61%, Tridico 38-42%



Ore 15.01 - Tutto pronto al comitato elettorale di Tridico

Al comitato elettorale di Pasquale Tridico, a Rende, vicino a Cosenza, è tutto pronto per seguire lo spoglio delle regionali, anticipate, della CALABRIA, la seconda tornata elettorale di un autunno rovente. Il candidato del campo progressista ed europarlamentare del Movimento 5 stelle si è affacciato poco fa, ma non tornerà prima di qualche ora. L'attesa maggiore riguarda ovviamente l'affluenza: rispetto a quattro anni fa, a livello globale, la percentuale è scesa di poco più dell'1%, è a Cosenza e nella provincia, in cui alle europee il padre del reddito di cittadinanza aveva incetta di voti, che il dato si è fermato sotto la media. Nella provincia il calo è stato del 5%, in città addirittura al 12%.

Ore 13.15 - Al seggio in abito nuziale

"Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti'. È quanto scrive, in un post sui social, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. A corredo del post, la foto di due giovani in abito nuziale, immortalati insieme al primo cittadino al seggio elettorale: la coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti.

Ore 12.30 - Antoniozzi: "Dati sull'affluenza dopati"

"I dati dell'astensione in Calabria sono dopati dalla presenza di 420mila elettori residenti all'estero. Se a questi aggiungiamo gli oltre 400 mila che risiedono qui ma vivono in altre città ci accorgiamo che alla fine la percentuale reale dei calabresi votanti è superiore al 70%>. Gli italiani calabresi iscritti al registro dell'Aire votano solo alle amministrative ma è chiaro che non tornano dall'estero. Per cui è sbagliato affidarsi semplicemente all'anagrafe e non fare un discrimine che tenga conto di queste circostanze". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi

Ore 11.09 - I dati sull'affluenza

Alla chiusura dei seggi, alle ore 23, e' del 29,08% l'affluenza in Calabria, per l'elezione del presidente della Giunta regionale e dei 30 consiglieri. Il dato, sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno, si riferisce a tutte le 2.406 sezioni dislocate nelle tre circoscrizioni elettorali calabresi. Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato e' in calo di circa 2 punti percentuali: nel 2021, alla stessa ora, aveva votato infatti il 30,87%. La provincia in cui si e' votato di piu' e' quella di Reggio Calabria, quella in cui si e' votato di meno e' quella di Cosenza.

Ore 7.00 - Urne riaperte

Urne aperte in Calabria per la seconda giornata di voto per l'elezione del presidente della Regione Calabria ed il rinnovo del Consiglio regionale. Il voto si concluderà alle 15. Quindi inizieranno subito le operazioni di spoglio delle schede nelle 2.406 sezioni distribuite nella regione. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila