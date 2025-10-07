Pd allo sbando anche in tv: "Solo volti Flotilla", un rovinoso harakiri

Chiara Braga e Francesco Boccia , capigruppo del Pd, speso declinano gli inviti. I più presenti sono Alessandro Zan, Paolo Romano, Arturo Scotto, Taruffi, Michele Fina. Gli autori di Rai e Mediaset raccontano: “E’ più facile avere la pace a Gaza, che avere un ospite dal Pd. Si muovono in ordine sparso. Non riescono a comunicarci in anticipo, e con sicurezza, chi viene. I risultati sono scarsi”.

Nell’epoca della comunicazione, il Partito Democratico fa fatica a sfondare con il pubblico della tv e soprattutto dei social, nuovo regno delle giovani generazioni. E i cittadini, che alle urne vanno per votare chi migliora o cerca di migliorare la loro vita nel Paese, non ne possono più di Teleflotilla . Anche la scelta dei volti da mandare in tv, come sottoliena un retroscena sul Foglio, per propagandare la linea piddina non hanno appeal nei confronti del pubblico. L’unica mosca bianca è Marco Furfaro, il resto della ciurma di Elly Schlein non convince.

Rai e Mediaset scarseggiano di ospiti, La7 è più fortunata, mentre il già citato Boccia predilige “Porta a Porta” e Sky. La tv generalista si deve accontentare dell’ala riformista del partito. Simona Malpezzi, invece, è il volto di punta di “Dritto e Rovescio”, il talk di Rete4 di Paolo Del Debbio. Fautrice del riarmo europeo per il sostegno all’Ucraina. Per non parlare di Simona Bonafé, insomma tanti volti, nessuno di punta, nemmeno Schlein si vede così tanto. Chi bisogna seguire? C’è spaesamento, come il meme di John Travolta in Pulp Fiction che si guarda intorno senza trovare l’interfono.

Quando non va Furfaro, insomma, si cade su Bonafoni, altra fedelissima di Schlein, solo che spedire Bonafoni nelle trasmissioni di Mediaset (da Giordano o Del Debbio). La cosa più grave è che i pezzi importanti della storia Pd si rifiutano di partecipare ai salotti televisivi per conto di Schlein, si legge sempre sul Foglio.

Ci sono, alla fine, gli europarlamentari come Pina Picierno, Dario Nardella, Elisabetta Gualmini e tutti e tre sono riformisti, in pratica il Pd che ha una linea ben diversa dal Pd della segretaria. E sui social non va meglio, perché il profilo X del Pd è fermo al tre ottobre 2024 (X è di Elon Musk, dunque da boicottare), il profilo Instagram rilancia solo parole, opere, azioni della segretaria e la Radio di partito (Radio Immagina) è stata chiusa.