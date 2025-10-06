Flotilla, Greta Thunberg dopo il rilascio: tuta da prigioniera e volto tiratissimo

Fine corsa per Greta Thunberg. L'attivista è stata espulsa da Israele. "Altri 171 provocatori della Flottiglia [...], tra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi da Israele verso Grecia e Slovacchia", ha scritto il ministero degli Esteri su X, pubblicando foto di Thunberg e di altre due donne all'aeroporto internazionale Ben Gurion vicino a Tel Aviv, con indosso le tute grigie indossate nelle prigioni israeliane. Il volto di Greta appare rabbioso, molto tirato. Tra le persone espulse ci sono cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Svezia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti, ha aggiunto il ministero. Greta Thunberg, appena atterrata in Grecia, ha dichiarato ai giornalisti che a Gaza "si sta perpetuando un genocidio di fronte ai nostri occhi". Davanti a molti attivisti, la svedese ha dichiarato davanti i giornalisti: "lasciatemi essere molto chiara: si sta compiendo un genocidio davanti ai nostri occhi". Per poi aggiungere: "Non riuscirò mai a capire come gli esseri umani possano essere così malvagi. Che si possa deliberatamente far morire di fame milioni di persone intrappolate sotto un assedio illegale come continuazione di decenni e decenni di oppressione e apartheid".

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

L'attivista era stata arrestata dopo aver forzato il blocco israeliano insieme agli altri attivisti della Flotilla. Portata nel carcere di Ketziot e in quello di Saharonim, nel deserto del Negev, nel sud di Israele, la 22enne è stata rilasciata dopo pochissimi giorni. Secondo il giornalista turco Ersin Celik, l'attivista svedese sarebbe "stata presa di mira dagli israeliani. È stata bendata, ammanettata, trascinata per terra e costretta a baciare la bandiera israeliana". Circostanza, però, subito smentita da Tel Aviv, "Greta Thunberg è sana e salva e sta per essere portata in Israele", aveva assicurato il ministro degli Esteri israeliano.