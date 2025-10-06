Flotilla, "sequestro di persona": pm italiani contro Israele

Sono all'attenzione della Procura di Roma gli esposti presentati nei giorni scorsi dagli attivisti e parlamentari italiani che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e fermati dalle autorità israeliane in prossimità delle coste di Gaza. In base a quanto si apprende gli incartamenti - in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona- sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Non è escluso che una volta definito il fascicolo, anche dal punto di vista della competenza, possano essere ascoltati in Procura i partecipanti alla missione come persone informate sui fatti.

Intanto Israele ha annunciato di aver espulso altri 171 attivisti dalla Flottiglia per Gaza, tra cui la svedese Greta Thunberg. "Altri 171 provocatori della flottiglia [...], tra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi da Israele verso Grecia e Slovacchia", ha scritto il ministero degli Esteri su X, pubblicando foto di Thunberg e di altre due donne all'aeroporto internazionale Ben Gurion vicino a Tel Aviv, con indosso le tute grigie indossate nelle prigioni israeliane. Tra le persone deportate ci sono cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Svezia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti, ha aggiunto il ministero.