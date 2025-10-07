Eugenio Giani, clamorosa gaffe: "Il confine tra Toscana e Lombardia"

A sinistra hanno un serio problema con la geografia. Soprattutto i candidati alla presidenza di Regione. Dopo le innumerevoli gaffe di Pasquale Tridico - che hanno contribuito alla disfatta totale in Calabria -, ora è il turno di Eugenio Giani. L'attuale governatore della Toscana è il candidato del campo largo per un secondo mandato. Così, a pochi giorni dall’appuntamento elettorale, è stato ospite a Un Giorno da Pecora, da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.
Mai scelta fu più funesta. I due conduttore, come è loro costume, hanno cercato di mettere in difficoltà il loro ospite. Come? Con una semplice di domanda di geografia. Al governatore del Pd è stato chiesto di elencare tutte le regioni che confinano con la Toscana. Un gioco da ragazzi, no? Non proprio, dato che il dem è incappato in una figuraccia colossale.
"Noi confiniamo con la Liguria - ha esordito impavido il nostro Giani -, poi naturalmente con la Lombardia, con l'Emilia Romagna, scendiamo nelle Marche, dalle Marche all'Umbria e dall'Umbria al Lazio". Peccato che la Toscana non confina con la Lombardia. "Lei è sicuro con la Lombardia?", gli ha domandato il Simpatico lauro. E quella di Giani è stata la classica reazione di uno studente interrogato che, però, non ha studiato: scena muta. "Il presidente della Toscana amplia i confini regionali… fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po’ sì", il commento ironico dell'account social di FdI. Insomma, Eugenio Giani: bocciato!
Il presidente della Toscana amplia i confini regionali… fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po’ sì. pic.twitter.com/NpcDXiEVUM— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) October 7, 2025