Eugenio Giani, clamorosa gaffe: "Il confine tra Toscana e Lombardia"

A sinistra hanno un serio problema con la geografia. Soprattutto i candidati alla presidenza di Regione. Dopo le innumerevoli gaffe di Pasquale Tridico - che hanno contribuito alla disfatta totale in Calabria -, ora è il turno di Eugenio Giani. L'attuale governatore della Toscana è il candidato del campo largo per un secondo mandato. Così, a pochi giorni dall’appuntamento elettorale, è stato ospite a Un Giorno da Pecora, da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Mai scelta fu più funesta. I due conduttore, come è loro costume, hanno cercato di mettere in difficoltà il loro ospite. Come? Con una semplice di domanda di geografia. Al governatore del Pd è stato chiesto di elencare tutte le regioni che confinano con la Toscana. Un gioco da ragazzi, no? Non proprio, dato che il dem è incappato in una figuraccia colossale.