Manovra, la destra taglia le tasse e Landini va in piazza

Quando le opposizioni e la Cgil smetteranno di solleticare la pancia del movimento pro Pal a caccia di quei consensi che le urne e i lavoratori continuano a negare, magari si ricorderanno che proprio in questi giorni il governo sta decidendo come distribuire le risorse della manovra a sostegno dei redditi, del potere d’acquisto e delle imprese. Temi che agli italiani appassionano, giustamente, assai più della Flottilla o delle manifestazioni filo Hamas. «Gli spazi per fare la riduzione delle tasse per il ceto medio ci sono e ci sono anche gli spazi per la pace fiscale. Si dice che ha un costo ma il costo è una rispalmatura nel corso del tempo. Se diamo fiato a chi è sommerso dalle cartelle, forse non uccidiamo l'impresa e questa può continuare a contribuire», ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso di un evento elettorale in Toscana. «Con la nuova legge di bilancio vorremmo darci l'obiettivo di dare un segnale al ceto medio, finora ci siamo concentrati sui redditi più bassi. Dipende dalle risorse ma ci sono diverse misure allo studio per la fascia che arriva a 50mila euro», ha ribadito il premier Giorgia Meloni, intervenuta a Porta a Porta.

Il quanto e il come si deciderà a breve. Nel pomeriggio di oggi i leader della maggioranza si incontreranno per cercare una sintesi sulla legge di bilancio, attesa in Cdm lunedì 13 ottobre. Si dovrebbe partire da una base di 16 miliardi, destinati al taglio dell'Irpef, all'ampliamento del perimetro delle misure sulla natalità, all’aumento graduale delle spese del comparto difesa e alla sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile di tre mesi dal 2027. Nel dettaglio, il pacchetto famiglia vale circa in miliardo. Si fa spazio l'ipotesi di ampliare le agevolazioni fiscali con l’applicazione di un quoziente familiare ai nuclei con almeno due figli, mentre nelle ultime leggi di bilancio il focus era tarato sulle famiglie numerose, con almeno tre. La maggioranza sarebbe anche al lavoro perla conferma del congedo parentale facoltativo all'80% dello stipendio per tre mesi.